Desde San Roque, una apuesta por la ganadería con valor agregado

La ganadería correntina tiene enormes posibilidades de crecimiento, pero para aprovecharlas es necesario avanzar más allá de la producción primaria, incorporando tecnología, conocimientos, eficiencia y nuevos canales comerciales.



Esa es la visión que viene desarrollando el productor y empresario Jorge Aníbal Leguiza, quien desde San Roque, Corrientes, trabaja para integrar distintas etapas del negocio ganadero.



A través de Leguiza Agro y Supermercado María Elena, desarrolla una experiencia que comienza en el campo con la producción bovina y bubalina y continúa con la recría, alimentación, terminación de animales, organización de faena, elaboración de productos y comercialización directa.



Para Leguiza, la producción ganadera necesita cada vez más información comercial para mejorar sus resultados. "En nuestros campos trabajamos con bovinos y búfalos, pero siempre pensando en el destino final de los animales. No alcanza con producir bien si después no sabemos cómo aprovechar esa producción y llegar al consumidor".



Desde Supermercado María Elena, la empresa comercializa carne fresca, cortes envasados al vacío y productos elaborados, entre ellos hamburguesas de carne bubalina.



Esta experiencia le permite conocer directamente las preferencias de los clientes y trabajar sobre la presentación, calidad, rendimiento y aprovechamiento comercial de los animales.



"Una de las ventajas de participar en toda la cadena es que podemos conocer qué sucede con nuestra producción después de la faena. Sabemos qué cortes busca el consumidor, cuáles tienen mayor salida y qué productos necesitamos desarrollar. Todo eso nos ayuda a planificar mejor desde el campo".

Capacitación



En paralelo al trabajo productivo y comercial, Leguiza Agro comenzó a desarrollar una nueva etapa mediante una alianza estratégica con Cría Consultora y profesionales de altísimo nivel técnico.



Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, el establecimiento El Molino, ubicado en San Roque, fue sede de una capacitación especializada en reproducción bubalina.



Participaron profesionales provenientes de Paraguay y distintas provincias argentinas, quienes realizaron actividades teóricas y prácticas directamente con los animales.



"Para nosotros fue una satisfacción muy grande recibir profesionales de otros lugares en San Roque. Demostramos que tenemos establecimientos, infraestructura, animales y condiciones adecuadas y seguras para desarrollar capacitaciones de nivel nacional e internacional".



Esta experiencia representa el punto de partida de un proyecto más amplio. Leguiza Agro y Cría Consultora buscan consolidar una propuesta permanente de asesoramiento, capacitación, jornadas técnicas y demostraciones a campo, destinada a productores bovinos y bubalinos.



La iniciativa contempla utilizar los establecimientos *El Molino y El Paí*, ambos ubicados en San Roque, como espacios de intercambio de conocimientos y experiencias productivas.



"Tenemos profesionales de excelente nivel como socios estratégicos. Ellos aportan sus conocimientos científicos y técnicos, mientras que nosotros ponemos a disposición nuestros establecimientos y nuestra experiencia práctica. Queremos que los productores puedan venir, observar cómo trabajamos, compartir experiencias y encontrar herramientas para mejorar sus resultados".



Las futuras actividades estarán orientadas a temas como reproducción, manejo de rodeos, pasturas, alimentación, recría, terminación, tecnologías y gestión económica.



Para Leguiza, la posibilidad de desarrollar estas iniciativas desde San Roque representa también una oportunidad de crecimiento para la localidad.



"No hace falta trasladarse siempre a otras provincias para encontrar capacitaciones de calidad. Tenemos profesionales, recursos y establecimientos preparados para hacerlo acá. Además, cuando recibimos participantes de otros lugares, también generamos movimiento en los comercios, alojamientos y servicios de nuestra comunidad".



Otro de los acontecimientos destacados fue la realización del 1° Congreso Internacional Bubalino y la 1° Expo Búfalos del Iberá 2026, desarrollados del 8 al 10 de octubre en Ituzaingó.



El encuentro convocó a productores, empresarios, investigadores y especialistas nacionales e internacionales. Leguiza participó como moderador y destacó especialmente la organización, las exposiciones técnicas y el intercambio de experiencias entre productores.



"El Congreso fue un éxito y volvió a demostrar el potencial que tiene Corrientes para desarrollar la producción bubalina. Tuvimos especialistas internacionales y una participación muy importante de productores, profesionales y autoridades".



El encuentro contó con la presencia de representantes del Gobierno nacional y de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Misiones y Chaco.



También se destacó el acompañamiento del *Gobierno de Corrientes y sus ministerios, junto al trabajo de la **Asociación Civil de Productores Búfalos del Iberá, INTA, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE y Municipalidad de Ituzaingó*.



"Fue muy importante comprobar que la actividad despierta interés en distintas provincias. Pero considero que el mayor desafío empieza ahora, porque tenemos que transformar los conocimientos y los contactos que generamos en oportunidades concretas para los productores".

Rentabilidad y valor agregado en Corrientes



Desde su experiencia empresarial, Leguiza consideró que el futuro de la ganadería bubalina dependerá de la capacidad para desarrollar una cadena productiva y comercial más integrada.



"Tenemos campos y condiciones naturales para producir búfalos. Pero necesitamos avanzar en la terminación, faena, industrialización y comercialización. Queremos que una mayor parte del valor de nuestros animales quede en Corrientes".



En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar nuevos productos y promover el consumo de carne bubalina.



"Hay que acercar la carne de búfalo al consumidor, mostrarle los cortes, ofrecer hamburguesas, productos envasados al vacío y distintas alternativas de preparación. Nosotros lo hacemos diariamente en nuestro supermercado y sabemos que todavía existe mucho por desarrollar".



También destacó la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre productores, frigoríficos, profesionales, instituciones y comerciantes.



"Creo que tenemos una gran oportunidad si conseguimos que la producción, la industria y el comercio trabajen de manera coordinada. El productor necesita mercado, pero el mercado también necesita animales bien terminados, calidad y continuidad de abastecimiento".



Para Leguiza, el trabajo que se viene desarrollando en San Roque representa una muestra de las oportunidades que tiene el interior provincial.



"Quiero que nuestros establecimientos no sean solamente lugares donde producimos ganado. También queremos que sean espacios donde podamos compartir experiencias, incorporar tecnologías y trabajar junto a profesionales de primer nivel".



La alianza entre Leguiza Agro y CRÍA Consultora busca avanzar precisamente en esa dirección, combinando la experiencia productiva, la capacitación profesional y la visión comercial.



"Tenemos que animarnos a mostrar lo que hacemos, compartir conocimientos y trabajar juntos. En Corrientes tenemos muchísimo potencial, pero necesitamos convertirlo en resultados concretos".



“Para mí, la ganadería no termina cuando vendemos el animal. El verdadero desarrollo aparece cuando conseguimos transformar esa producción en carne, productos elaborados, empleo, nuevos consumidores y rentabilidad. Ese es el camino que estamos recorriendo desde San Roque”, resumió el productor y empresario.