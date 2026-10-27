Visec: advierten que frigoríficos aplican descuentos a la hacienda no inscripta

Como era de esperar, la aplicación del reglamento antideforestación de la Unión Europea para las exportaciones de carne argentina hacia ese destino no iba a estar exento de polémicas.



Desde que el viejo continente aprobó esta normativa que obliga a comprobar que los productos que se envían allí provienen de zonas que no fueron deforestadas desde 2020 en adelante, productores locales lo han considerado una barrera paraarancelaria y manifestaron su descontento.



Este rechazo llegó incluso contra la plataforma VISEC, que es la que diseñó el sector privado agroexportador para cumplir con las obligaciones que plantea el mercado europeo.



Ahora, la SIAL París fue una oportunidad en la que los importadores ratificaron su inquietud sobre cómo harán sus proveedores argentinos para cumplir con el reglamento 1.115, por lo que el tema está en su punto álgido de debate.



Bajo este panorama, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) formuló este jueves una dura acusación contra los frigoríficos exportadores de carne: aseguró que están aplicando descuentos al productor ganadero bajo el argumento de “libre de deforestación”.



En un comunicado, CRA manifestó su “preocupación ante las denuncias de productores de distintas regiones del país por la aplicación de descuentos en el precio de la hacienda destinada a exportación, bajo el argumento de la falta de inscripción de animales en la plataforma VISEC Carne, vinculada al cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación”.



“Aun entonces, la debida diligencia recae sobre el operador que coloca el producto en el mercado europeo, no sobre el productor argentino. Por lo tanto, no existe norma europea ni argentina que obligue al productor a inscribirse en plataforma alguna, ni que autorice a descontarle precio por no hacerlo”, disparó CRA.



Y remató: “Del mismo modo, no existe causa legítima para descontarle el precio al productor”.



Por otro lado, CRA recordó que sólo una fracción de la res tiene destino europeo, mientras que el resto va al mercado interno o a destinos que no exigen requisito alguno.



“Descontar sobre el animal entero -o sobre toda la tropa- traslada al productor un costo que no le corresponde, máxime aun cuando el propio Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto al CONICET, sostiene que el 87% del territorio ganadero presenta riesgo nulo de deforestación”, enfatizó CRA.



Asimismo, pidió dejar en claro que “VISEC Carne” no es la única vía para comprobar las exigencias europeas.



“El Reglamento no impone plataforma determinada: exige geolocalización y trazabilidad, información que en gran medida ya obra en poder del Estado (RENSPA, SIGSA, catastros). Existen otras herramientas, incluso públicas y gratuitas, por lo que condicionar el precio a la adhesión a una única plataforma, promovida por los mismos compradores, restringe la libertad del productor y debilita su posición negociadora”, continuó una de las entidades más fuertes de la Mesa de Enlace.

En relación con los costos de Visec Carne, CRA le reclamó al Ipcva que aclare públicamente y por escrito cuáles son los costos actuales y previstos para los productores.



La entidad recordó que el Instituto había asegurado que la plataforma sería gratuita para el productor y considera necesario que se precise el alcance de ese compromiso, especialmente respecto del análisis de polígonos y las condiciones de acceso al sistema.



Así, ante toda esta situación, CRA exigió a los frigoríficos exportadores el cese de los descuentos fundados exclusivamente en la falta de inscripción en VISEC Carne y reclamó que todo diferencial de precio tenga una causa debidamente explicitada en la liquidación.



A su vez, recomendó a los productores solicitar por escrito los fundamentos de cualquier quita y poner los casos en conocimiento de sus entidades de base.



Por otro lado, CRA dijo que se reserva el derecho de presentar los antecedentes ante la Autoridad Nacional de la Competencia, en el marco de la Ley 27.442, y ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de que se evalúen las situaciones denunciadas y se adopten las medidas que correspondan.



“CRA defiende una producción ganadera federal, transparente y comprometida con el cuidado de los recursos naturales. La trazabilidad y el acceso a los mercados deben construirse con reglas claras, información verificable y responsabilidades bien definidas. Lo que no puede aceptarse es que una exigencia comercial se transforme en una excusa para pagar menos por el trabajo del productor argentino”, cerró.