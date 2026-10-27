La crecida impacta sobre provincias con importante stock

El aumento del nivel de los principales ríos de la cuenca del Plata obliga al desplazamiento de la hacienda que se produce en las islas de los ríos Paraná y Uruguay y de las zonas bajas aledañas a los mismos y sus afluentes. Este es un fenómeno que, no por recurrente, deja de ser una noticia preocupante.



Santa Fe es la segunda provincia argentina en stock ganadero (unas 6 millones de cabezas), detrás de Buenos Aires, y Corrientes y Entre Ríos, con poco más de 4 millones cada una, vienen a la zaga de la tercera, Córdoba.



Es decir que las tres provincias principalmente afectadas están entre las cinco más pobladas y tienen más de la cuarta parte del rodeo nacional.



No es que todo esté en riesgo pero estas cifras dan una idea de la magnitud del tema.



Los traslados importantes ya han comenzado. Hay que reconocer que hay una mejora en parte de la infraestructura que se requiere para hacer un pasaje adecuado, en puertos e instalaciones.



Por su parte, la provincia de Santa Fe creó un portal para facilitar la conexión entre quienes necesitan traslados, alimentos y tierra firme y quienes los ofrecen.



No es de esperar que todo este operativo tenga impacto en los grandes mercados de hacienda y de carne a nivel nacional, con lo que los precios seguirán con sus tendencias, más allá de cierto efecto en mercados muy locales.



Esta falta de impactos macro no pretende negar el drama personal de todos los operadores que están involucrados, desde ganaderos y personal de a caballo hasta transportistas y demás, sumando un factor de costos a los afectados. Es de desear que se atraviese esta emergencia con los menores daños posibles.



