Fortalecen acciones para proteger zonas libres

Esta iniciativa, con especial atención en la protección de las zonas libres del parásito y la prevención de la diseminación de la resistencia a los productos veterinarios garrapaticidas (PVG).



La actualización del Plan Nacional establece que, previo a cualquier movimiento de bovinos, bubalinos y equinos, el productor debe verificar las exigencias sanitarias y solicitar, en casos que lo requieran, la inspección pre-despacho de la tropa en su propio establecimiento, tarea a cargo de técnicos y veterinarios acreditados ante el SENASA.



Este procedimiento, registrado a través del Formulario de Inspección y Despacho de Hacienda (FIDHA), resulta determinante para el traslado del ganado, ya que, si durante el mismo no se detectan garrapatas vivas, el FIDHA se declara “aceptado” y habilita, dentro de las 48 horas siguientes, a la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e).



Si, por el contrario, se registran ectoparásitos, la tropa deberá declararse “rechazada” y no se autorizará su egreso en esas condiciones.

Medidas para el control



“Realizar correctamente este control en el establecimiento de origen es clave para evitar que animales parasitados se movilicen hacia zonas de menor riesgo, en especial hacia las zonas de Erradicación (E), con presencia de garrapata (donde coexisten diferentes grados de infestación), y de Resguardo Sanitario (RS), territorio naturalmente libre del parásito”, sostiene una información emitida por el organismo.



En la zona RS, la estrategia sanitaria se sostiene con la notificación inmediata –dentro de las 48 horas– de cualquier sospecha o hallazgo, y en la posibilidad de solicitar inspección oficial al momento de ingresar animales provenientes de zonas con garrapata.



Por su parte, los establecimientos situados en la zona E deben efectuar una vigilancia epidemiológica activa en el control de ingreso de tropas.



Es importante recordar que, cuando una tropa resulta positiva en la inspección en tránsito o en el establecimiento de destino, la misma deberá retornar al predio de origen en un plazo máximo de 48 horas.