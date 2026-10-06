Braford vuelve a reunir la ganadería del norte en la Nacional Primavera

La genética Braford volverá a encontrarse en la pista del norte argentino. La exposición organizada por la Asociación Braford Argentina, con la fuerza de Expoagro, se prepara para una nueva edición que combinará la evaluación de reproductores, el intercambio técnico y distintas propuestas vinculadas al desarrollo de la ganadería.



La pista se prepara para recibir 184 animales de 28 cabañas de siete provincias: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Una convocatoria que refleja el alcance regional de la raza y anticipa una exposición con fuerte presencia de la ganadería del norte y el litoral.



A días de la exposición, que se realizará del 6 al 8 de octubre, Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), expresó: “Se viene una semana muy ganadera, con muchos programas para capacitarse, para ver lo mejor de la raza a nivel país y a nivel regional. Con mucha expectativa de que nos puedan acompañar y que sea, como decimos, un punto de encuentro para hablar de ganadería”.

Un norte para los negocios



La Raza que más crece estará acompañada por una agenda de agronegocios orientada a generar oportunidades comerciales y nuevos vínculos dentro de la cadena.



En este marco, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó la continuidad del trabajo conjunto: “Es una gran satisfacción volver a acompañar a la Asociación Braford Argentina en la Nacional Primavera, un evento que representa una verdadera celebración de la raza y de todo su potencial productivo. La continuidad de este trabajo conjunto refleja un vínculo que se fortalece año tras año y que compartimos con un objetivo común: generar espacios que impulsen el desarrollo, la innovación y la competitividad de la ganadería argentina”.



En la antesala de la expo, este lunes 5 habrá un remate de hacienda bajo el martillo de UMC y Haciendas Villaguay. Mientras que el jueves 8 será la venta de reproductores en pista y a las 15h se realizará el primer remate de Horizonte Braford. Al respecto, Alberro explicó: “Es una concentración de vientres Braford presencial y por streaming, donde van a tener muy buena genética Braford, tanto en vaquillonas preñadas como en vaquillonas para servicio, y en terneras. Realmente, el futuro de tu rodeo comienza en este remate de horizonte Braford”.

Los mejores de la primavera



El miércoles 7 se realizarán las Jura de Corrales y el jueves 8, la Jura a Bozales. En este sentido, Gustavo Alcalá, será el encargado de evaluar en pista a los reproductores en la Nacional Primavera Braford. Alcalá es médico veterinario, y desde sus comienzos profesionales ha trabajado en establecimientos comerciales y cabañas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, con una especial vinculación con la raza Braford.



Su recorrido incluye una amplia experiencia como jurado y secretario de jura en exposiciones y sociedades rurales de distintas provincias del país, entre ellas Palermo, ExpoBRA, Jesús María, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa.



A la hora de evaluar los ejemplares, Alcalá buscará ir más allá de la calidad racial para poner el foco en animales productivos, funcionales y eficientes. “Sobre todo, buscar animales que, fuera de su calidad racial, sean animales productivos y que sigan sumando a la raza”, señaló. En su criterio, será fundamental combinar lo observado en pista con los datos de las DEPs, atendiendo especialmente al frame moderado, el desplazamiento, la estructura y la aptitud reproductiva. “Hay que hacer el mix de evaluar los fenotipos con los datos de las DEPs y tratar de ir encontrando estos individuos que sigan aportando a la raza”, resumió el jurado.

El conocimiento como protagonista



El martes 6, se realizará Congreso de carnes del NEA, organizado por Braford Junior NEA, con un temario muy amplio, debates y paneles con referentes muy importantes del sector. “El congreso está destinado a productores ganaderos, profesionales, estudiantes, empresas, instituciones y jóvenes vinculado al sector agropecuario. Buscamos generar un espacio abierto de encuentro e intercambio, donde puedan participar tanto quienes ya forman parte de la actividad como quienes se quieren formar y quieren conocer las nuevas herramientas y oportunidades para el desarrollo de la ganadería en la región”, detalló Daniel Ramirez, estudiante de Agronomía y miembro de Braford Junior NEA.



El miércoles 7 habrá un Foro de Criadores y Productores Braford. “Es un espacio para debatir, compartir e intercambiar información y datos técnicos. Vamos a trabajar sobre transferencia a embriones, manejo de donantes y receptoras, y atención de partos. Habrá representantes técnicos de todo el Mercosur. Es un espacio abierto para que podamos compartir información que es de suma utilidad para los productores y para los cabañeros”, detalló Alberro.



De esta manera, la Nacional Primavera Braford propone una agenda que combina selección y genética con capacitación, intercambio técnico y oportunidades comerciales, consolidando a Margarita Belén como punto de encuentro para la cadena ganadera.



