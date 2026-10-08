El creep feeding como estrategia para un destete más eficiente

En los sistemas de producción de carne, el período previo al destete es una etapa clave para preparar al ternero y planificar el manejo posterior. En este contexto, el creep feeding constituye una herramienta que permite que los animales tengan acceso a un alimento formulado especialmente para ellos, mientras permanecen junto a sus madres.

“La idea es que el ternero llegue al destete sabiendo comer. De esta manera, el cambio no representa una situación completamente nueva para el animal y podemos facilitar su adaptación al manejo posterior”, destaca el Ing. Agr. Luis Gándara.

Una de las posibilidades que brinda esta herramienta es trabajar para obtener terneros de mayor peso al momento del destete (30-50 kg más), procurando al mismo tiempo optimizar los costos operativos del sistema. De esta manera, se puede obtener un ternero de mejor calidad y con características que favorezcan su valor comercial.

Al respecto, la Ing. Agr. Mercedes Pereira resalta que “…no se trata solamente de lograr más kilos. Buscamos que esos kilos estén acompañados por una buena adaptación, sanidad y manejo; para que el ternero pueda continuar su desarrollo de manera eficiente.”

El creep feeding puede ser especialmente interesante cuando se piensa en las terneras que permanecerán en el establecimiento como futuras madres. Una mejor preparación y un adecuado crecimiento pueden facilitar la recría y favorecer que las hembras alcancen el peso necesario para el entore en menor tiempo, siempre en función del manejo y las condiciones particulares de cada sistema.

“En hembras de reposición, el objetivo es acompañar su crecimiento para que puedan avanzar más rápido en la recría y llegar al momento del entore con el peso adecuado”, recuerda Gándara.

La utilización del creep feeding también permite mejorar el control sobre el consumo de alimento y el manejo del ternero. A esto se suma la posibilidad de realizar un seguimiento más ordenado de aspectos sanitarios y productivos.

“La planificación es fundamental para que la herramienta cumpla con sus objetivos y se adapte a las características de cada establecimiento”, insiste Pereira.

La planificación del sistema de cría también debe contemplar las condiciones climáticas y ambientales que pueden presentarse durante la campaña. Frente a escenarios de mayores precipitaciones y posibles excesos hídricos, anticipar decisiones de manejo puede ayudar a mantener bajo control distintos aspectos del sistema productivo.

Sobre este aspecto, Gándara recuerda que “…cuando sabemos que podemos atravesar una campaña con excesos de agua, anticiparnos es fundamental. Preparar el ternero y ordenar el manejo nos permite llegar mejor preparados a esas condiciones.”

Desde el INTA se recomienda planificar el manejo del ternero y tomar decisiones anticipadas, buscando que el destete sea una etapa ordenada dentro del sistema de cría; y considerando el creep feeding no como una herramienta aislada sino como parte de una estrategia de manejo.