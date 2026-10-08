Finalizó la cosecha de maíz con un récord de 64 millones de toneladas

Sobre el Centro-Norte de Santa Fe, los primeros lotes implantados emergen de manera paulatina debido a las bajas temperaturas del suelo, aunque de forma omogénea. A su vez, durante los últimos días se registró un importante avance de las labores sobre el oeste de Buenos Aires.



En paralelo, se da por finalizada la cosecha de maíz 2025/26 a nivel nacional, pese a que aún restan algunos lotes por recolectar en el centro y sur de Buenos Aires, sin que ello implique modificaciones sobre la actual estimación de producción. De esta manera, la producción nacional se estima en 64 MTn, alcanzando un récord histórico y superando en 8,5 MTn el máximo alcanzado durante la campaña 2018/19.



A su vez, luego de un progreso intersemanal de 1,5 p.p., la siembra de girasol cubre el 32,9 % de las 3,1 MHa proyectadas. Las lluvias de esta semana mejoraron la oferta hídrica, que venía mermando tras varias semanas sin eventos de magnitud considerable, y se espera que en zonas del centro del área agrícola el ritmo de avance se acelere en consecuencia.



En el NEA, el girasol transita entre expansión foliar y botón floral, y se esperan mejoras de la condición del cultivo luego de las precipitaciones mencionadas. Al mismo tiempo, en el Centro-Norte de Santa Fe, con el girasol aún en estadios vegetativos por las bajas temperaturas, se informan daños por orugas, pero por el momento sin necesidad de resiembras.



Respecto al trigo, comienzan a realizarse las primeras pruebas de cosecha al norte del país, con resultados superiores al promedio histórico. Con un 34 % del cereal transitando de espigazón en adelante, concentrado en el centro y norte del área agrícola, los rindes esperados que informan los colaboradores de esas zonas son alentadores, y podrían concretarse de no mediar condiciones adversas durante el llenado de granos.



Actualmente, el área bajo condición de cultivo Buena/Excelente muestra un incremento de 8 p.p., respondiendo a una mejora de la oferta hídrica tras las lluvias registradas esta semana. Sin embargo, continúa evaluándose el impacto de las heladas de hace 3 semanas en zonas del centro del área agrícola, y analizando puntualmente cuáles son las mermas de rendimiento que ocasionaron.



Finalmente, en cuanto a cebada, el 94 % del área nacional registra una condición de cultivo Normal/Buena y el 92 % lo hace bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima. En el oeste y centro de Buenos Aires, una importante proporción transita encañazón y comienzan a relevarse los primeros lotes en espigazón.



Las heladas generaron quemaduras foliares y se evalúan daños puntuales, mientras que la disponibilidad hídrica comienza a ser un factor de seguimiento hacia el oeste. Por su parte, sobre los núcleos cebaderos del sur, el cultivo se encuentra principalmente entre macollaje y encañazón, con buena condición general, aunque continúan las aplicaciones para el control de mancha en red y otras enfermedades foliares.



