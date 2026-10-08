Claves para proteger las colmenas frente a lluvias abundantes

En este sentido, desde la Cooperativa Apícola COSAR recomiendan preparar los apiarios y fortalecer las colmenas para atravesar períodos de lluvias abundantes, alta humedad y eventuales dificultades para acceder a los establecimientos.



“En el Departamento Técnico de la cooperativa nos estamos preparando para un año Niño y haciendo recomendaciones a todos los asociados y productores”, explicó el integrante de esa área Juan Dukart sobre el trabajo que vienen realizando en territorio santafesino.



Una de las primeras medidas recomendadas es revisar la ubicación de las colmenas y evitar que permanezcan directamente sobre el suelo.



La recomendación cobra especial importancia ante la posibilidad de precipitaciones abundantes y anegamientos localizados.



Antecedentes recientes muestran que los apiarios instalados en sectores bajos pueden quedar expuestos a inundaciones extraordinarias, con pérdidas importantes de colmenas cuando se producen crecidas o excesos hídricos.



Por eso, además de elevar las colmenas, resulta conveniente identificar con anticipación los sectores de mayor riesgo dentro de cada establecimiento y evaluar alternativas para facilitar un eventual traslado de las colonias si las condiciones lo hicieran necesario.



En tanto, el manejo preventivo también debe concentrarse en la condición de las colonias. Frente a períodos en los que las lluvias pueden interrumpir el pecoreo durante varios días, contar con reservas suficientes permite reducir el impacto sobre las colmenas.



Desde el enfoque del Sendero Tecnológico impulsado por el Programa Nacional Apícola de INTA (PROAPI), el monitoreo de las reservas, el estado poblacional y la sanidad de las colonias constituye una herramienta central para acompañar su desarrollo.



Los manuales técnicos recomiendan, entre otras prácticas, el monitoreo de varroa y nosema, el manejo adecuado de la nutrición y el recambio de reinas como parte de una estrategia integral de fortalecimiento.



En ese sentido, Dukart también plantea la necesidad de tener las medias alzas resguardadas y disponibles en el apiario para poder incorporarlas rápidamente cuando las condiciones lo requieran.



“Puede ocurrir que, después de una lluvia importante, haya una muy buena entrada de néctar, pero que el exceso de agua impida ingresar con un vehículo durante varios días”, indicó el apicultor santafesino.



En esos casos, contar con las alzas ya ubicadas en el apiario permite acercarse hasta donde sea posible con el vehículo y luego completar el ingreso caminando, con las herramientas necesarias, para colocarlas a tiempo.



Además, el fortalecimiento de las colonias no depende solamente de la disponibilidad de alimento. Mantener un adecuado estado sanitario permite que las abejas puedan aprovechar los períodos favorables que aparezcan entre las lluvias.



Desde Cosar se recomienda realizar monitoreos sistemáticos de varroa y aplicar los tratamientos correspondientes de acuerdo con los resultados y con productos aprobados, respetando dosis y momentos de aplicación.



