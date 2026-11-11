Arroz: investigan manejo de enfermedades y malezas

El arroz es un cultivo de gran importancia para el Nordeste Argentino. Entre los principales desafíos para su producción se encuentran las enfermedades y las malezas, cuya identificación y seguimiento resultan fundamentales para definir estrategias de manejo adecuadas.

En el área sanitaria, los trabajos incluyen la observación de síntomas, la toma de muestras y el diagnóstico de los agentes causales. “La identificación del problema es un paso fundamental para definir las medidas de manejo”, destaca la Ing. Agr. Pamela Dirchwolf.

La presencia de síntomas no implica necesariamente que deba realizarse un tratamiento. Al respecto, Dirchwolf señala que “…es importante considerar la enfermedad involucrada, su incidencia, el estado de desarrollo del cultivo y las condiciones ambientales para determinar las medidas más adecuadas”.

En línea con el creciente interés por el uso de microorganismos en la producción agropecuaria, el equipo también evalúa la compatibilidad de hongos y bacterias benéficas con productos fitosanitarios. El objetivo es generar información sobre las posibilidades de integrar estas herramientas en las estrategias de manejo.

Otra línea de trabajo se centra en las malezas que afectan el rendimiento y la calidad del grano. Para definir estrategias de control, es necesario identificar las especies presentes, conocer su distribución en el lote y reconocer su estado fenológico.

En este marco, se explora la incorporación de Colza y Carinata en los sistemas arroceros. “Estos cultivos permitirían aprovechar el período invernal generando renta y contribuirían a mejorar el manejo de malezas en la chacra arrocera; además de otros beneficios relacionados con la simple rotación del arroz con especies de otra familia botánica”, señala la Ing. Agr. Laura Fontana.

La evaluación de herbicidas constituye otra línea de investigación. Se analiza la eficacia de distintos principios activos sobre las principales especies de malezas, así como sus respuestas y la posible existencia de resistencia. También se estudia la selectividad de los tratamientos sobre el arroz, considerando el momento de aplicación en relación con la siembra y la ubicación de la semilla en el suelo, para identificar posibles efectos fitotóxicos sobre el cultivo.

Daniel Kruger señala que “…esta información permite ajustar las estrategias de control, optimizar el uso de herbicidas y fortalecer el manejo integrado de malezas; teniendo en cuenta las características de cada lote y las condiciones particulares de cada campaña”.

El monitoreo de lotes, las observaciones a campo y los ensayos experimentales permiten comprender mejor estas problemáticas y generar información para orientar las decisiones de manejo.

Desde la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA se busca transformar los resultados de la investigación y la experimentación en herramientas concretas para el sector arrocero, con recomendaciones acordes a las condiciones productivas de la región; fortaleciendo de esta manera el vínculo entre la investigación, la experimentación y las necesidades del sector arrocero.