Ante la probabilidad de períodos de lluvias abundantes asociados a la incidencia del fenómeno de El Niño, extensionistas de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA advierten sobre la necesidad de planificar el trabajo en los establecimientos para reducir riesgos y minimizar pérdidas productivas.



Guillermo Cao, especialista del INTA Corrientes, explicó que “la prevención, el monitoreo permanente y el mantenimiento de la infraestructura son herramientas clave para reducir los riesgos ante la posibilidad de lluvias intensas”.



“Prepararse antes de que lleguen las lluvias es más efectivo que resolver los problemas una vez que ocurren”, señaló Cao y agregó: “Llevar un registro de precipitaciones y del estado de los lotes para facilitar la toma de decisiones, mantener limpios alcantarillas, zanjas y desagües, y revisar el estado de los caminos internos y accesos son acciones clave”.



Para la producción ganadera, por su parte, se recomienda disponer de áreas de refugio para los animales y planificar el pastoreo para evitar el sobrepastoreo y el deterioro de los potreros por el pisoteo en suelos saturados. “Es importante aprovechar los excedentes de forraje para confeccionar reservas, controlar la calidad del agua destinada al consumo animal y realizar un seguimiento más frecuente del estado corporal del rodeo”, indicó Cao.



En cuanto a los sistemas agrícolas, Patricia Lange, especialista del INTA Corrientes, destacó la importancia de identificar los lotes con mayor riesgo de anegamiento, priorizar materiales adaptados a ambientes húmedos cuando sea posible y mantener cobertura vegetal para disminuir la erosión del suelo. “Es indispensable intensificar el monitoreo sanitario de los cultivos y el manejo correcto de túneles e invernaderos ya que el exceso de humedad favorece la aparición de plagas y enfermedades.”



En la misma línea, Ángeles Encina, especialista de la Agencia de Extensión Rural (AER) Ituzaingó, hizo hincapié en “la importancia de disponer de información actualizada y segura que permita planificar y actuar frente a estas contingencias”.



En referencia a las recomendaciones específicas para distintos rubros productivos, Conrado Benítez, especialista del INTA Corrientes, detalló las recomendaciones que se realizaron a los productores de la zona según cada rubro productivo. En el caso de la yerba mate, señaló que “hay que trabajar buscando mejorar el drenaje evitando el uso de máquinas pesadas”, mientras que en piscicultura remarcó la necesidad de “controlar el ingreso y egreso de agua para evitar desbordes e incluso colocar mallas de contención en vertederos y salidas para evitar escapes de peces”. Asimismo, respecto de otras producciones como la apicultura, indicó que “hay que suplementar colmenas y, si es necesario, trasladarlas a zonas altas”.