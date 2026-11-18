Es precisamente lo que acaba de pasar en una reciente competencia que se desarrolló del 5 al 8 de noviembre en en el marco de la Farmfair International, una de las exposiciones ganaderas más importantes de Norteamérica, realizada en Canadá.

Campeones Mundiales



Diseñada para formar y potenciar a la próxima generación de líderes agropecuarios, la BEEF International trasciende los concursos tradicionales de jura o preparación de animales al exigir un desarrollo integral de los participantes.



Durante el certamen, las delegaciones compitieron en exigentes módulos que abarcaron desde planes de negocios (“Monetize Your Trip”), estrategias de marketing y redes sociales, hasta protocolos de bioseguridad, complementados con las tradicionales destrezas de cuidado y exhibición animal.



Acorde al reglamento de la competencia, que promueve un enfoque plural y de excelencia, la delegación nacional viajó conformada por jóvenes de entre 18 y 25 años con perfiles destacados en diferentes asociaciones.



Para este enorme desafío, los jóvenes contaron con un respaldo institucional y técnico fundamental: estuvieron acompañados por Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, y los coaches Juan Martín Ojea Rullán y Pablo Veiga, quienes fueron piezas clave en el desempeño de los participantes.



Asimismo, cabe resaltar de manera especial la tarea de Ricardo Cantarelli, quien fue el encargado de impulsar y hacer posible esta histórica iniciativa para el país.



Tras el anuncio de los resultados, el coach Pablo Veiga resumió el sentir de la delegación y la magnitud del logro obtenido:



“Felicitaciones a los dos equipos argentinos (Team Blanco y Team Celeste) por dejar la bandera tan alta en un escenario tan exigente e importante como la Farmfair International en Edmonton. Haber presentado propuestas sólidas y completas en el módulo de negocios bilaterales ganaderos demuestra no solo la altísima calidad técnica y profesional de nuestros jóvenes líderes de razas como Angus, Shorthorn, Hereford, Wagyu y Limangus, sino también el enorme potencial internacional de la ganadería argentina”, remarcó.



Y agregó: “Participar por primera vez en la competencia ya es un hito histórico para el país”.



