El Huanglongbing (HLB) es una de las principales amenazas para la citricultura, debido a los graves daños que provoca en las plantas y su impacto productivo. Frente a este escenario, especialistas del INTA Bella Vista, Corrientes, evaluaron una estrategia de manejo integrado de plagas (MIP) orientada a controlar a Diaphorina citri, el insecto vector de la enfermedad, mediante la combinación de herramientas de menor impacto ambiental.



El trabajo se desarrolló entre el verano de 2024 y el verano de 2026, en un lote de limón Eureka 22 de la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista del INTA. Allí se compararon dos sistemas: un lote demostrador, manejado con un enfoque de manejo integrado de plagas, y otro convencional, siguiendo prácticas tradicionales de control.



De acuerdo con Alcides Aguirre, entomólogo y especialista en control biológico de plagas del INTA, los resultados mostraron diferencias entre ambos sistemas. “Durante el período evaluado se registraron 79 adultos de Diaphorina citri en el lote con manejo integrado y 181 en el convencional, lo que representó una reducción del 56 %”, indicó.



A su vez, en el lote demostrador se observó un 29 % más de enemigos naturales, entre ellos crisópidos, coccinélidos y arácnidos, organismos que cumplen un papel importante en la regulación natural de las poblaciones de plagas.



“La diferencia fue particularmente marcada en los espacios creados como refugio para estos organismos. Mientras que sobre las plantas de limón la abundancia de enemigos naturales aumentó un 22 % respecto del sistema convencional, en los ambientes de refugio el incremento alcanzó el 196 %.

Monitoreo



Uno de los pilares de la experiencia fue el monitoreo sistemático. Entre agosto y abril se realizaron evaluaciones quincenales y, de mayo a julio, mensuales. Para detectar la presencia del vector del HLB se validaron tres métodos: tarjetas amarillas, golpeteo de ramas y observación directa de brotes.



“La información obtenida permitió seguir la evolución de las poblaciones y generar alertas destinadas a productores por medio de grupos de WhatsApp y del sistema de alertas Biotic-Fontagro HLB”, explicó Aguirre, quien añadió que “el enfoque apunta a que las intervenciones no dependan exclusivamente de aplicaciones periódicas de insecticidas, sino de información obtenida directamente en el lote para determinar la presencia y abundancia de las plagas”.



En el lote demostrador también se realizaron liberaciones de Tamarixia radiata, un pequeño parasitoide utilizado para el control biológico de Diaphorina citri. Además, se emplearon productos selectivos, entre ellos aceites esenciales de cítricos, spirotetramat y aceites vegetales, para manejar plagas como el minador de la hoja, la cochinilla roja y el propio vector del HLB.



En contraste, en el lote convencional se mantuvo el esquema tradicional del productor, con productos como deltametrina, cipermetrina, mercaptotión y abamectina.

Insectos benéficos



Otra de las estrategias fue generar condiciones favorables para conservar los organismos que ayudan naturalmente a controlar las plagas. Para eso, en las calles del lote demostrador se sembraron vicia villosa y avena negra, utilizadas como cobertura y refugio para los enemigos naturales.



“Esta diversificación mostró resultados especialmente importantes: la abundancia de estos organismos en los refugios fue casi tres veces superior a la registrada en los ambientes equivalentes del lote convencional”, indicó el especialista del INTA. Según los resultados del ensayo, esa mayor presencia de enemigos naturales estuvo asociada con la menor población de Diaphorina citri detectada en el sistema con manejo integrado.



La experiencia también incorporó cambios en el manejo de las malezas. En el lote demostrador se adaptó una desmalezadora para que los restos vegetales cortados quedaran depositados debajo de las copas de los limoneros. “De esta manera se formó una cobertura de restos vegetales, conocida como mulch orgánico, que ayuda a mantener el suelo cubierto y limita el desarrollo de malezas”, explicó Aguirre.