La ganadería parece haber encontrado una fórmula para producir más carne sin depender exclusivamente de un crecimiento del stock: combinar la recría pastoril con la terminación a corral.



Lo que durante años se presentó como dos estrategias productivas diferentes, hoy comienza a consolidarse como un esquema complementario, en el que cada sistema aporta lo mejor de sus posibilidades para mejorar los resultados.



Así lo confirma un reciente análisis de Rosgan, que pone el foco en la evolución del peso de faena y en los cambios que empiezan a observarse en la forma de producir kilos de carne.



El diagnóstico se conoció luego del último Congreso Ganadero de la entidad, realizado bajo el lema “QUO VADIS GANADERÍA”, donde una de las premisas que atravesó los distintos paneles fue la necesidad de “producir más kilos de manera más eficiente”.



El contexto internacional ofrece una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección. Con una demanda mundial de carne vacuna cada vez más firme y una oferta limitada en los principales países proveedores, incrementar la producción se vuelve una necesidad estratégica para la Argentina.



Sin embargo, el desafío no pasa solamente por sumar animales, sino por obtener más carne de cada uno de ellos, cuidando la calidad y la eficiencia del sistema.



En ese sentido, Rosgan plantea que “aumentar el peso de faena exige revisar cómo se producen esos kilos. La selección genética, una nutrición adecuada y el manejo sanitario aparecen como herramientas centrales para conseguir animales más pesados a edades más tempranas”, sin necesidad de avanzar hacia biotipos de mayor tamaño adulto que demanden más recursos para su mantenimiento.

La recría gana terreno



Los números comienzan a mostrar que esa transformación ya está en marcha. “Después del retroceso provocado por la sequía, los pesos de faena experimentaron una recuperación significativa y, en lo que va del año, superan los 240 kilos promedio por res, alcanzando el registro más alto de la serie histórica”, sostienen en el mercado.



Pero detrás de ese crecimiento hay un cambio que merece especial atención: el mayor protagonismo de las recrías pastoriles. De acuerdo con las estimaciones de Rosgan, durante los primeros diez meses del año, aproximadamente el 80% de la hacienda trasladada con destino a invernada no ingresó directamente a los corrales de engorde, sino que continuó su proceso productivo fuera de los sistemas de confinamiento.



Lo relevante es que este crecimiento no se produce a costa del feedlot. Por el contrario, el análisis de Rosgan destaca que ambos sistemas están profundizando su integración. La recría permite desarrollar los animales sobre una base pastoril, mientras que el engorde a corral aporta la posibilidad de acelerar la terminación y alcanzar los pesos requeridos por el mercado.

El feedlot también crece



La evolución de las existencias en los establecimientos de engorde a corral constituye otra señal de esta complementariedad. Actualmente, los feedlots alojan más de 2 millones de cabezas, un nivel de ocupación elevado para esta época del año y que supera en un 12,5% al registrado en noviembre del año pasado.



El dato adquiere mayor relevancia al contrastarlo con la evolución de la faena: mientras la cantidad de animales encerrados creció, el ingreso de hacienda a faena se encuentra un 10% por debajo del nivel de igual período del año anterior. Esto evidencia una mayor participación del engorde a corral dentro del total de animales que llegan a los frigoríficos.



Para el mercado de la BRC, estos indicadores muestran que la recría y el feedlot no son modelos contrapuestos, sino etapas que pueden articularse dentro de un mismo proceso productivo. “La mayor utilización de recrías previas puede prolongar el tiempo necesario para alcanzar la terminación, pero no necesariamente implica extender de manera significativa la edad de faena”, explicaron.



En otras palabras, la ganadería está encontrando una forma de sumar kilos sin resignar velocidad de producción. La recría aporta desarrollo y eficiencia en el uso de los recursos forrajeros, mientras que el corral permite completar el engorde con dietas de mayor concentración energética y alcanzar las condiciones comerciales buscadas.



Otro de los indicadores que refuerza esta tendencia es la edad de los animales que llegan a faena. Según el relevamiento de Rosgan, actualmente el 65% de los machos se faena con dos dientes, una proporción que viene creciendo de manera sostenida y que contrasta con el 60% registrado en 2020.



“La combinación de mayores pesos de res con una creciente participación de animales jóvenes constituye una señal favorable para el sistema. Demuestra que producir más kilos no necesariamente requiere mantener los animales durante períodos mucho más prolongados, sino mejorar el manejo y la articulación de las distintas etapas productivas”, advierten.



El desafío, por lo tanto, pasa por consolidar un modelo capaz de aprovechar mejor cada recurso disponible. Esto incluye mejorar la genética, ajustar la alimentación, fortalecer la sanidad y, fundamentalmente, elevar las tasas de destete, una de las variables que todavía condiciona el potencial de crecimiento de la producción nacional.



En su análisis, Rosgan pone precisamente el acento en esa combinación de objetivos: aumentar los terneros logrados y, al mismo tiempo, sumar kilos por animal, alcanzando pesos y terminaciones óptimas a edades más tempranas.



La alianza entre ambos sistemas ya tiene expresión estadística y productiva: más hacienda pasa por recrías, los feedlots mantienen una participación creciente y los pesos de faena alcanzan máximos históricos.