Un Limangus fue elegido el mejor novillo pesado individual

Se trata del animal presentado en el Box 60, perteneciente a Cabaña Los Choles de Administración Cook, que obtuvo los siguientes indicadores en la evaluación de carcasa: - Área de ojo de bife: 95 cm² - Espesor de grasa dorsal: 7,6 mm Este resultado confirma el potencial de la raza para la producción de novillos pesados, eficientes y de alta calidad carnicera, con excelente rendimiento, engrasamiento justo y una carne reconocida por su terneza y sabor. Un biotipo que responde a lo que hoy demanda la industria y el consumidor, como quedó demostrado en esta edición de ArgenCarne con el Novillo Challenge impulsado por el IPCVA.



“Desde la Asociación de Productores de Limangus felicitamos a Cabaña Los Choles - Administración Cook por este importante reconocimiento y por el trabajo continuo en el mejoramiento genético de la raza. La raza Limangus sigue creciendo en todo el país como una herramienta clave para producir más kilos de carne de calidad por hectárea”, señalaron.