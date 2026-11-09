Caá Catí ratificó por qué es la Capital Provincial del Búfalo

La Sociedad Rural de General Paz vivió una nueva edición de la Fiesta Provincial del Búfalo, con un encierre y remate de casi 1.600 búfalos, degustación de productos bubalinos y charlas técnicas para productores y criadores de la especie. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó la apertura de la 10° edición del evento, donde destacó el potencial de la producción bubalina y afirmó que los productores correntinos serán protagonistas de la transformación del sector ganadero.



La 10° Fiesta Provincial del Búfalo se vivió durante las jornadas del viernes y sábado en el predio de la Sociedad Rural de General Paz, en la localidad de Caá Catí. El evento reunió propuestas técnicas, productivas, gastronómicas y culturales, además de un encierre récord de búfalos: casi 1.600 cabezas, con lotes de invernada, faena y reproductores, tanto hembras como machos.



En horas del mediodía del viernes se realizó el acto de apertura oficial del evento, que estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés. En su discurso, Valdés valoró el crecimiento sostenido de la actividad y consideró que Corrientes reúne condiciones naturales excepcionales para su desarrollo. En ese sentido, definió a la provincia como una suerte de “pampa húmeda” para la producción bubalina, por las características de su territorio y sus índices de reproducción.



Asimismo, destacó que el 5 de noviembre concluyó Corrientes Potencia Ganadería, programa mediante el cual los productores concretaron inversiones por más de $35.000 millones, a través de créditos con tasas subsidiadas destinados a retención de vientres, infraestructura y capital de trabajo.



El mandatario también planteó que el desarrollo ganadero requiere una estrategia integral que también contemple el incremento de la producción de granos, con el objetivo de diversificar los cultivos y generar materia prima para la alimentación animal. Esta planificación permitiría impulsar la instalación de feedlots y avanzar hacia el funcionamiento de más frigoríficos en territorio correntino.



Valdés aseguró que “el Gobierno continuará escuchando las demandas de los productores, trabajando juntos, estando cerca y apostando a que Corrientes cada día sea mejor”.

Crecimiento y acompañamiento



El intendente de Caá Catí, Selmar Meza, destacó la evolución de la actividad durante la última década y recordó que los primeros remates reunían entre 200 y 300 cabezas. “Estamos convencidos de que la única forma de generar desarrollo y fuentes de trabajo genuinas es articulando el acompañamiento del sector público y privado, trabajando mancomunadamente”.



Por su parte, el ministro de Producción, Walter Chávez, resaltó la importancia de la fiesta para visibilizar la actividad y posicionar a Corrientes a nivel nacional. También ratificó el compromiso del Gobierno provincial de continuar acompañando a los productores.



En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Caá Catí, Sergio Sonza, valoró el esfuerzo y la apuesta de los productores correntinos. “Es un gran honor para nosotros como Rural de General Paz darle la bienvenida” porque “este encuentro no sólo enaltece a este noble animal, sino que también enaltece el esfuerzo, el trabajo, la puesta del productor correntino”.



Mientras que el secretario de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos, Marcelo Breard, destacó la expansión de la actividad y su impacto en la economía y la generación de empleo.

Remate ágil



Luego del almuerzo, donde se degustaron productos lácteos y carne de búfalo, se realizó el remate del evento. El evento logró un encierre de 1.570 cabezas, provenientes de campos de Corrientes y Formosa, principalmente. La casa rematadora fue Sáenz Valiente Bullrich y Compañía, y se remataron lotes para faena, invernada, bubillas para servicio y preñadas y también algunos reproductores machos, en las dos razas que se producen en la Argentina: Murrah y Mediterránea.



“Fue un remate muy bueno, con mucha demanda en todas las categorías, pero principalmente diría que se vio mucha demanda en los vientres; es una categoría que está muy solicitada y no hay mucha oferta, por eso creo que se lograron esos valores”, señaló Federico Goicoechea, de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (Aacb).



En cuanto a las ventas, los promedios del remate fueron: $2.560 para los bubillos para faena; $2.400 para las bubillas para faena; $3.600 para los bubillos de 180 a 260 kilos; $2.810 para los bubillos de 300 a 400 kilos; $3.800 para los lotes mixtos de bubillos y bubillas de hasta 140 kilos; $3.620 para las bubillas de 170 a 300 kilos; $1.220.000 para las bubillas para servicio; $2.000.000 para las bubillas preñadas; $1.350.000 para las búfalas preñadas; $1.650.000 para las búfalas con cría; y $6.850.000 para los búfalos reproductores.