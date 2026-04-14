Jurado argentino para la Nacional Brahman de Paraguay

“Creo que es un gran reconocimiento para nuestra raza y para nuestra asociación que nos hayan invitado a ser jurado de esta gran muestra”, comentó Pibernus, quien detalló que el Brahman en Paraguay es una raza muy consolidada, con mucha tradición y muchos criadores; el crecimiento que ha tenido la ganadería de Paraguay se debe, en gran parte, al Brahman”, detalló el titular de Brahman Argentina.

La consolidación de la ganadería paraguaya en los últimos años, donde pasó a ser uno de los principales países exportadores de carne vacuna en el mundo, tiene al Brahman como protagonista. La raza, que durante muchos años ha aportado al mejoramiento genético y cárnico de los rodeos paraguayos, está muy consolidada y tiene a muchos criadores en el vecino país.

“Muchos años criadores paraguayos vinieron a jurar nuestra Nacional, son conocedores de la raza y tienen mucha tradición en la cría; es un honor y un gran reconocimiento para nosotros que nos hayan invitado a ser jurados de su mayor exposición en su país”, explicó Pibernus.

Nacional en Corrientes

Cabe señalar en este aspecto, que Brahman Argentina participará de Las Nacionales 2026 en la Sociedad Rural de Corrientes con su 24° Exposición Nacional de la raza. En esta oportunidad, las juras de Brahman serán el domingo 24 de mayo, y será la raza que abrirá la actividad en las pistas, con la participación de cabañas de todo el Norte del país.

