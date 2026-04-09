Para el 82% de los ganaderos, es buen momento para invertir

Entre el 26 de febrero y el 9 de marzo, un total de 1.147 empresarios y 215 asesores contestaron una nueva encuesta SEA realizada por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).

Y el resultado estuvo claro: en el sector agropecuario predomina el optimismo, sobre todo en el ámbito ganadero, que vive un boom de precios histórico.

En general, el Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA) alcanzó en marzo los 70 puntos, lo que representa un incremento del 4,5% respecto de noviembre pasado, y del 7,7% en comparación con la medición de un año atrás.

“De esta manera, el indicador se posiciona por encima de su promedio histórico (48 puntos) y en uno de los niveles más altos de la serie”, resaltaron desde CREA.

La mejora del índice fue impulsada principalmente por una recuperación significativa en la evaluación de las condiciones presentes.

El subíndice de “Condiciones actuales” alcanzó los 65 puntos, con una suba del 13,8% respecto de noviembre, consolidando la tendencia positiva que se observa desde mediados de 2025.

Por su parte, el subíndice de “Expectativas” se ubicó en 75 puntos. Si bien se mantiene en niveles elevados, mostró una leve caída del 2,5% respecto de la medición anterior, reflejando un contexto de mayor volatilidad e incertidumbre en el corto plazo.

Por otro lado, al desagregar el índice por sectores, se observan dinámicas diferenciadas. La percepción acerca de la situación económica del país registró una leve baja (-2,2% vs. noviembre) tras el repunte posterior a las elecciones de octubre, sin alcanzar los máximos observados en la actual administración.

El Índice de confianza en el Gobierno y el Índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella exhiben un comportamiento similar.

En contraste, la evaluación de la situación de la empresa mostró una mejora del 6,3%, alcanzando los 70 puntos, su máximo nivel desde marzo de 2017.

Boom ganadero

En este marco, el informe agrega que “uno de los aspectos más destacados de esta medición es la fuerte mejora en el subíndice de Situación del sector agropecuario, que creció un 11,8% respecto de noviembre y un 31,6% en términos interanuales”.

El empuje ganadero es marcado: “Gracias al aporte de la ganadería, el indicador integrado de expectativa para realizar inversiones regresó a terreno positivo por primera vez desde 2022”, añaden desde los Consorcios.

En cuanto a la lechería, el 45% de los encuestados considera que el momento actual es malo para realizar inversiones, al tiempo que en el sector agrícola no se evidencia una tendencia definida ante el elevado contraste de situaciones entre las diferentes regiones productivas.

Tanto en ganadería de carne como en lechería, además, hay buenas perspectivas en función de la oferta de alimentación para los animales: el 43% de los grupos CREA pecuarios perciben una producción forrajera actual buena, especialmente aquellos localizados en el norte de la región pampeana y el norte argentino.

Como parámetro al respecto, además, los primeros indicadores de cría muestran que el destete se mantiene según lo planificado y en general los grupos CREA esperan una mayor cantidad de terneros destetados. La excepción se registra en Patagonia, donde se proyectan mermas.

“El porcentaje promedio de cabezas en recría a pasto en empresas CREA es del 85%, con los máximos niveles registrados en las regiones Litoral Norte (97%), Norte de Buenos Aires (96%), Sudoeste y Patagonia (93%). Por su parte, el porcentaje promedio de cabezas en recría a corral en la red CREA es del 15%”, describe el informe.

Y remarca: “El 58% de los empresarios ganaderos consultados tiene expectativas favorables sobre el resultado del negocio para el próximo año. Se trata de uno de los niveles más elevados de la serie histórica de la Encuesta SEA”.

Cultivos

En el terreno agrícola, la encuesta SEA señala que, en lo que respecta al maíz –tanto recolectado como el que se espera cosechar en función del estado del cultivo–, existen marcadas brechas regionales entre lo presupuestado y lo que efectivamente se produjo o se prevé producir, aunque a nivel nacional se prevé una producción cercana a los 60 millones de toneladas (en línea con lo estimado inicialmente). Una situación similar se registra con la soja y el girasol.

Más allá de tales contrastes, el 76% de los encuestados cree que el actual escenario del país representa una oportunidad para su empresa. En comparación con 2025, se trata de una visión más optimista.

La estrategia genérica más atractiva y con mayor importancia para los empresarios agropecuarios en 2026 es la eficiencia, la cual se valora independientemente del escenario esperado. Ese concepto, que abarca tanto la gestión de costos como de procesos, forma parte de la agenda de trabajo de muchos grupos y regiones CREA.

Por otro lado, en lo que respecta a las primeras estimaciones preliminares de la superficie de siembra de granos finos en el ciclo 2026/27, se advierte un descenso versus las intenciones informadas en la misma fecha del año de las últimas dos campañas. Crece el atractivo por cultivos alternativos como la colza o la avena.