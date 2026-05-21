Brahman muestra su gran momento en Las Nacionales de Corrientes

En el marco de Las Nacionales 2026, la raza Brahman realizará su 24° Exposición Nacional con una serie de actividades que se realizarán desde este domingo en la Sociedad Rural de Corrientes. Más de 100 reproductores Brahman pasarán por el predio ferial de Riachuelo, en las juras de clasificación, remate y distintas actividades que prepara la raza para este gran evento.

Esta semana comenzó la llegada de los animales al predio de la SRC en Riachuelo, donde ya se encuentran concentrados los toros, terneros, vaquillonas y terneras que llegaron desde cabañas de distintas provincias argentinas para esta 24° Expo Nacional Brahman, que se realiza en el marco de Las Nacionales que nuevamente organiza Expoagro.

Con casi 120 reproductores inscriptos, los animales pasarán este viernes y sábado por la admisión veterinaria y zootécnica y el domingo comienza la actividad en la pista, con las juras de clasificación. La actividad de Brahman dará inicio a Las Nacionales, que tiene previstas actividades ganaderas durante toda la semana en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 12.

En esta oportunidad, el jurado de la exposición será Helmut Klassen, reconocido criador de la vecina República del Paraguay, quien llega a Corrientes para encargarse de la clasificación de los conjuntos y bozales de la raza durante toda la jornada dominical. La actividad comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá durante todo el día, en la pista indoor donde se realiza la actividad ganadera en Las Nacionales.

“Es nuestra exposición más importante del año, por eso las cabañas llevan lo mejor que tienen para mostrar”, comentó Miguel Pibernus, presidente de la Asociación Criadores Brahman de Argentina (ACBA). En este aspecto, el dirigente y criador destacó la calidad y cantidad de reproductores Brahman que tendrá la exposición.

Pibernus, quien viene de ser el jurado de la Exposición Nacional Brahman de Paraguay, valoró el buen momento de la raza en nuestro país. “Tenemos un biotipo bien carnicero, que ha evolucionado mucho en los últimos años hacia un animal muy moderado y que responde a las necesidades de la ganadería de hoy”, señaló el productor y criador chaqueño.

Además de las juras de clasificación del domingo, la Nacional Brahman tendrá sus ventas en la jornada del lunes 25 de mayo, con el martillo de Colombo y Magliano. “Invitamos a los productores a que vengan y participen, hoy el Brahman es muy importante para la ganadería tanto para animales puros como para cruzamientos, así que vamos a tener muy buenos animales en pista y seguramente también en el remate”, comentó Pibernus.