La influencer del asado Anita Sánchez abre las puertas de El Litoral para una degustación

La reconocida influencer gastronómica Anita Sánchez estará este sábado en Corrientes y será la protagonista de una transmisión especial del programa de streaming El Litoral Campo, la producción conducida por Esteban Montgaillard que invita a participar de una degustación de asado en la emblemática esquina de calles Yrigoyen y La Rioja.

Desde las 10, junto a Verónica Tosutti y la producción de Liliana Rodríguez, Montgaillard será el anfitrión de Anita Sánchez, la reconocida especialista en asados que en esta oportunidad estará al frente de la parrilla de El Litoral.

Producirá dos costillares con los que invitará a quienes deseen participar de una jornada con todos los secretos de esta gran pasión argentina como es el asado, en las manos y la experiencia de esta visitante de lujo.

Todo, con transmisión en vivo por el canal de streaming de El Litoral.