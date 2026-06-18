Los líderes crecieron con un leve aumento en la participación nacional

El sitio especializado Valor Carne detalló el ranking de plantas de faena durante el mes pasado, que fue liderado nuevamente por el Grupo Lequio, seguido por Swift y el Grupo Beltrán.



Una vez más, en el ranking se repiten los mismos jugadores que en el mes pasado, con un solo intercambio de posiciones entre Arre Beef y el Grupo Bancalari.



En el acumulado a mayo, los diez principales faenadores quedaron al borde de los 1,7 millones de cabezas, con el 34% de participación sobre el total nacional. También son los mismos que en el listado del primer cuatrimestre.

Por propiedad de hacienda



En cuanto al ranking por titularidad de los animales, la faena de los líderes se ubicó en casi en 298 mil cabezas, unas 22 mil más que en abril, subiendo un punto su participación sobre el total nacional, hasta el 30%.



Swift volvió a liderar el listado, esta vez seguido -a bastante distancia- por Gorina, que subió dos puestos. Luego vienen Coto y Rioplatense, que bajaron un lugar cada uno.



En los primeros cinco meses del año, Swift lleva faenadas más de 240 mil cabezas propias, sacándole más de 50 mil de distancia al segundo, Coto.



Además, en este 2026 llevan faenadas cerca de 1,4 millones de cabezas, 28% del total nacional.

Según titular de la hacienda



El ranking de titulares de faena considera a aquellos propietarios de la hacienda a faenar, es decir, que compraron los animales a procesar y cuya carne les pertenece, más allá de que lo hagan en una planta propia o de terceros.



Típicamente, quienes faenan en plantas de terceros son los matarifes, aunque, en ocasiones, empresas con plantas de faena pueden, por razones de conveniencia logística u otras, faenar en plantas de propiedad de otras.



Para tener en cuenta: El hecho de que los primeros diez titulares de faena representen un porcentaje menor sobre el total nacional que el de las diez principales plantas o grupos de plantas, significa que la atomización de la titularidad de la faena es aún mayor que la de las plantas, lo que repercute en una menor incidencia de los más grandes operadores en la formación de los precios.