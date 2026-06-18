Una sembradora de precisión potenciará los ensayos del INTA

La W630 es una sembradora de granos gruesos de seis surcos, apta para siembra directa y convencional, equipada con sistemas de dosificación de precisión y fertilización localizada. Se trata de una herramienta diseñada para ensayos y manejo por ambientes que incorpora tecnologías presentes en máquinas de gran porte, permitiendo trabajar con altos niveles de precisión en cultivos como maíz, soja y girasol.



La incorporación de este equipamiento representa un aporte estratégico para el desarrollo de investigaciones orientadas a optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia de los sistemas productivos. Además, fortalece la articulación entre el sector productivo y el científico-tecnológico, promoviendo la generación y transferencia de innovaciones para el agro argentino.



Durante la actividad, Bronzovich agradeció el acompañamiento y la generosidad de la empresa, y destacó la importancia de continuar construyendo alianzas que posicionen al INTA como una plataforma de innovación al servicio del desarrollo agropecuario nacional.



Los representantes de Súper Walter destacaron que, en el camino hacia los 70 años de historia de la empresa, la posibilidad de colaborar con una institución de la trayectoria y el prestigio del INTA reafirma su compromiso con la innovación, la investigación aplicada y el crecimiento sustentable del agro argentino.



Asimismo, Bronzovich subrayó que el futuro del sector se construye a partir de la cooperación entre los distintos actores del sistema agropecuario y valoró este tipo de acuerdos que permiten integrar conocimientos, experiencias y recursos para desarrollar mejores herramientas al servicio de los productores.



Según explicó Alfonso, la sembradora incorpora el sistema de dosificación V-Set con tubo de bajada y sensor SeedVision. Los dosificadores cuentan con motores eléctricos que permiten realizar la dosificación de semillas de manera independiente en cada surco, gestionados desde la pantalla 2020 Generación 3.



Además, la fertilización granulada se controla mediante el sistema de dosificación eléctrica Triset, que posibilita una aplicación independiente del fertilizante surco por surco, aportando mayor precisión al manejo de los ensayos y a la evaluación de distintas estrategias productivas.



Por su parte, Cerrudo destacó que esta maquinaria equipada con tecnología de Precisión Planting permitirá ampliar la capacidad de realizar experimentos y ensayos en maíz, soja y girasol. “Esta incorporación nos brinda nuevas posibilidades para generar información de calidad y continuar avanzando en la búsqueda de sistemas productivos más eficientes mediante un mejor aprovechamiento de los recursos”, señaló.



