Con importante oferta, comienzan los remates de cabañas en la región

En la antesala de la temporada de servicios en la ganadería de Corrientes, en las próximas semanas comenzará en la región el calendario de remates de reproductores de las distintas cabañas, principalmente en las razas Braford, Brangus y Brahman. Una temporada que se asoma con buenas perspectivas, teniendo en cuenta los buenos valores de la invernada y las inversiones que se vienen realizando en los campos, y se podrían extender a la genética.



El mes de julio marca el inicio de los remates de cabañas en la región. Si bien ya se han realizado algunas subastas de vientres elite y paquetes de embriones en la zona, durante el séptimo mes del año comenzará la venta de toros y vaquillonas en remates auspiciados por las asociaciones de criadores. En este caso, Braford y Brangus tienen en calendario más de 100 remates auspiciados para 2026.



El calendario arranca el miércoles 1° de julio con un clásico: el 32° remate Pro a Pro en Gobernador Virasoro. Las cabañas Tavé Retá, Las Marías, Don José y San Alejo pondrán a venta este año 180 toros y 300 hembras, en lo que se ha transformado en la mayor concentración de Brangus colorado del país. No obstante, también tendrá una importante oferta de reproductores Brahman y Braford.



Se trata de un remate muy tradicional para la región, donde habitualmente concurren criadores de distintos puntos del NEA a buscar sus toros y vaquillas, todos nacidos y criados en campos de garrapata. Como viene sucediendo hace algunos años, el martillo del remate estará en manos de la firma UMC – Haciendas Villaguay, con buenas condiciones comerciales y será presencial y transmitido por streaming.



Dentro de la agenda de reproductores en el mes de julio, también se destaca el remate “Los Colorados” de cabaña Santa Lucía, que este año cumple 28 ediciones en la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá. Se trata de un encierre de toros y vientres Brangus y Angus colorados, de una cabaña que viene de alzarse con el premio Gran Campeón Macho en la Nacional Brangus de Corrientes. El remate se realizará el 8 de julio y tendrá a la firma Reggi y Compañía como firma consignataria, con modalidad presencial y transmisión por streaming.



Si de clásicos hablamos, en la raza Braford hay que hablar de Pilagá. La emblemática cabaña ubicada en el departamento Mercedes celebrará el Día de la Independencia el próximo 9 de julio con su 23° remate en la Sociedad Rural de Mercedes. La cabaña, una de las primeras en producir Braford en nuestro país, pondrá en venta 75 toros de dos años y medio y tres años de edad, 85 vaquillonas preñadas de generaciones avanzadas, y una especial selección de hembras Premium.



Cabe recordar que cabaña Pilagá viene de quedarse con el premio Gran Campeón Ternero en la Exposición Nacional del Ternero Braford, realizada a fines de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes. El remate tendrá a Colombo y Magliano como casa rematadora, con formato presencial y transmisión por Canal Rural y por streaming.



Otra cabaña que viene de muy buenos resultados en la pista prepara su remate anual. Se trata de El Amargo, de la familia Martínez Ferrario, que se quedó con el premio Gran Campeón Macho en la última Nacional Braford de Corrientes. La cabaña realizará su remate el próximo 13 de julio en la Sociedad Rural de Tostado (Santa Fe). Su remate tendrá a Colombo y Magliano en el martillo y será presencial y transmitido por streaming y por Canal Rural.



Ese mismo 13 de julio en la Sociedad Rural del Chaco se realizará un remate clásico para la raza Brangus: cabaña Corral de Guardia, una de las cunas de esta raza, pondrá a venta sus reproductores en el predio ubicado en Margarita Belén, con una oferta que también tendrá presente a la raza Braford y el remate a cargo de la firma O’Farrell.



Luego de esa semana habrá un impasse durante la semana más importante que tendrá la Exposición Rural de Palermo, aunque en el marco de esta muestra ganadera también se realizarán remates de las razas Brangus y Braford, tanto los de la exposición como también remates especiales que realizarán, por ejemplo, las cabañas Tres Cruces y Agromelú del Norte con el martillo de Colombo y Magliano el sábado 18 con una selección de hembras coloradas.



