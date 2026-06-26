Brangus presentó el potencial de su novillo en el mercado ganadero

La exposición “Brangus al Sur” evolucionó y llegó directamente a la industria y al consumidor de carne; la tercera edición de la exposición que muestra el Brangus que se cría en Pampa Húmeda llegó al MAG en Cañuelas y agregó una impactante exhibición y venta de hacienda para faena.



El evento completo se llevó a cabo durante un solo día, el miércoles 17 de junio, y contó con el apoyo comercial y la venta de todas las categorías a cargo de Colombo y Magliano. Se realizó un concurso acompañado de una venta física en los corrales del mercado y una venta especial por streaming; se ofrecieron más de 1.200 cabezas de distintas categorías.



Autoridades de la Asociación y de la casa consignataria entregaron los certificados a los ganadores del concurso en sus distintas categorías y también presentes a los jurados. A continuación hubo una recepción en “La Posta 1939” de Colombo y Magliano, donde se generó un espacio de intercambio de conceptos con representantes de la industria frigorífica sobre el potencial del novillo Brangus, seguido de una degustación de carnes.



El evento culminó por la tarde con la exposición y venta de reproductores, donde participaron 49 animales. Se llevó a cabo dentro del MAG en el Centro de Exposiciones de Angus y contó con la jura a cargo de Pedro Borgatello.



