Además de recorrer la muestra y participar de la entrega de premios de la Nacional del Ternero Brangus, el funcionario nacional destacó el gran momento de la ganadería y las medidas del Gobierno para mejorar las condiciones para el campo.

Junto al subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, Iraeta recorrió Las Nacionalesy también participó de las juras de la raza Brangus que se realizaron el miércoles.

“Es un honor y un placer estar presente nuevamente en Corrientes y en esta exposición, que es un éxito total, en términos de la calidad de los animales y la cantidad de gente que la visita. Me enorgullece estar acá y me enorgullezco de la ganadería y de la ganadería correntina”, comentó el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Iraeta consideró que “el momento de la ganadería es paradigmático: está ocurriendo algo que muchos esperaban, que nos abran los mercados, que podamos exportar, que entren divisas, que haya movimiento, que se vendan toros, que se aplique buena genética, que se acomoden los molinos, las mangas, los alambrados, y todo eso lo podés hacer cuando el negocio ganadero fluye, y ahora está fluyendo”.

También destacó que “el desafío de hoy es el que ya han emprendido los ganaderos. Sólo hay que ver lo que es esta exposición, la hacienda, los resultados de los remates, el desafío va por ahí: por seguir invirtiendo, seguir guardando reposición, arreglando las mangas, las máquinas y eso hoy se puede hacer”, señaló Iraeta.

Amortización para genética

Por su parte, Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, también se mostró muy contento por visitar Las Nacionales en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, muestra a la cual consideró “icónica” dentro del calendario ganadero.

En este aspecto, el funcionario adelantó que el jueves 28 fue publicado en el Boletín Oficial un artículo dentro de la Ley de Modernización Laboral, que se sancionó en marzo, que es el Régimen de Incentivo a para Medianas Inversiones (RIMI) donde para el sector ganadero habla de la amortización acelerada de bienes semovientes. “Es la amortización contable acelerada, en vez de cinco años, en un año, de todos los animales que son de genética superior. Animales que estén inscriptos en las asociaciones de criadores de todas las especies”, explicó Chiappe.

En este aspecto, el funcionario destacó que “lo que buscamos con ese artículo de la ley es que los productores incorporen genética de punta a sus rodeos, y de esa manera poder mejorar la productividad y el rodeo argentino para poder tener una mejor inserción internacional”.

Asimismo, agregó que “justo ahora que está empezando la temporada de remates de reproductores y estamos en estas Nacionales, un lugar tan icónico, nos parece importante que los productores lo conozcan: en vez de amortizar contablemente en cinco años, va todo a un año”.

El funcionario explicó que esta amortización ya se encuentra operativa a través de ARCA en un aplicativo web que tienen específicamente para el régimen de incentivo a medianas inversiones. “Va a ser parte de la DDJJ Anual, creo que va a ser un incentivo más para seguir aportando a este momento histórico que tiene la ganadería”, sostuvo.

