Excelentes valores en el remate de la Nacional

La pista de Juras Biogénesis Bagó del predio de la Sociedad Rural de Corrientes fue el escenario para la venta de los reproductores Brahman, que estuvo a cargo de la firma Colombo y Magliano SA. En esta oportunidad, los criadores de la raza pusieron a venta lo mejor de la exposición, ya que salieron a venta el Gran Campeón Macho, de cabaña Los Yeyos, y la Gran Campeón Hembra, de cabaña Jota Jota.

Con el martillo en manos de Hernán “Nano” Vassallo y todo el equipo de Colombo y Magliano atento al remate, el primer producto en salir a venta fue la mejor vaquillona de la exposición, la RP 188 de cabaña Los Yeyos, que se vendió en un 50% en $29.000.000, luego de una importante puja, y se la quedó otra cabaña de Formosa. En total, el promedio de las 7 hembras que se vendieron en el remate fue de $15.692.307.

En machos, salieron a venta el Gran Campeón de cabaña Los Yeyos, y el Reservado Gran Campeón, de cabaña Ceibalito. Estos dos fueron los valores más importantes de la noche: el 50% del Gran Campeón se vendió en $40.000.000, mientras que el 100% del Reservado Gran Campeón se vendió en $43.000.000. El promedio por los 13 toros que pasaron por la pista fue de $16.000.000.

“Fue un cierre excelente para una Nacional muy buena; la verdad las ventas fueron sobresalientes, y agradecemos a los criadores que hayan sacado a venta los premios más importantes de la exposición. Es un gran desafío para la raza Brahman hacer un remate solos”, señaló Miguel Pibernus, presidente de la Asociación Criadores Brahman de Argentina.

