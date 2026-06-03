Braford mostró su excelente momento en la pista de Riachuelo

La raza Braford volvió a mostrar en la pista de la Sociedad Rural de Corrientes su excelente aporte a la ganadería argentina. Con reproductores de excelente calidad carnicera y funcionalidad, el pasado martes se realizó la 23° Exposición Nacional de la raza, en el marco de Las Nacionales. En esta oportunidad, ejemplares de las cabañas San Vicente junto a Marta Carina y El Amargo se llevaron los premios más importantes.

Fue otra gran jornada para la Asociación Braford Argentina (ABA), que volvió a realizar su Exposición Nacional en el marco de Las Nacionales, con la fuerza de Expoagro edición YPF Agro. Luego de las juras de terneros el día lunes, la raza volvió a mostrar excelencia en la Pista de Juras Biogénesis Bagó, del predio ferial de la SRC, con la gran nacional de reproductores adultos.

Vaquillonas, vacas y toros de distintos puntos del país pasaron por la pista, en una jornada que tuvo a Gastón García como jurado de clasificación de la expo. En esta oportunidad, participaron cabañas de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza, demostrando la gran adaptabilidad que tiene el Braford para producir en diversas regiones de nuestro país.

Con Gastón García como jurado, primero fueron pasando las hembras por la pista, donde el jurado en todo momento ponderó el nivel de los animales, tanto en sus cualidades raciales, como en la funcionalidad y sus aptitudes reproductivas.

“Llegamos a esta fila final con 5 hembras soberbias, de muy buen color, bien pigmentadas, femeninas, de buena estructura y volumen; estamos en un nivel superlativo de la raza y los criadores se merecen un gran aplauso”, señaló Gastón García antes de elegir a las mejores hembras de la jornada.

Luego de una ardua clasificación, el jurado eligió como Gran Campeón Hembra de la 23° Exposición Nacional Braford al Box 209, una vaquillona presentada en conjunto por las cabañas San Vicente y Marta Carina, de Tucumán y Entre Ríos, respectivamente. Se trata de una hija de “Mágico” nacida en marzo de 2023 con su segunda cría al pie.

“Es una alegría muy grande para todo el equipo de la cabaña; nosotros hacemos Braford hace 30 años en Tucumán y es una raza que nos ha dado muchas satisfacciones, no sólo en las pistas, sino también en nuestros rodeos de cría”, señaló Juan Carbajal, el titular de la cabaña San Vicente, que tiene sus campos en la zona de Trancas, en la provincia de Tucumán.

El premio Reservado Gran Campeón Hembra fue para el Box 190 de las cabañas Santa Irene, de Entre Ríos, y Tres Cerros, de la República Oriental del Uruguay. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue para el Box 138 de la cabaña El Amargo, de la provincia de Santa Fe.

En machos a bozal, la clasificación también mostró una excelente performance de toros, y además un nivel muy parejo. Buscando calidad fenotípica, buenas líneas inferiores, calidad carnicera y funcionalidad, el jurado fue clasificando cada uno de los ejemplares que pasó por la pista, hasta llegar a la fila final, con los campeones de cada categoría.

“La verdad estoy muy contento con lo que vimos hoy, a la mañana con los conjuntos, a la tarde con los bozales; me voy muy contento con los animales que hemos logrado encontrar y por el gran momento que está pasando la raza Braford”, señaló García antes de elegir a los grandes campeones.

Luego fue el momento de la elección de los mejores machos, donde cabaña El Amargo se llevó el premio mayor: Gran Campeón Macho con el Box 233, un hijo de “Pomelo” que había sido campeón en la categoría Dos Años Menor. El toro es nacido en agosto de 2024 e impresionó por su volumen de carne y su buena línea inferior, principalmente.

“Ha sido una Nacional de muchas alegrías; hoy mis hijos se encuentran al frente de la cabaña y hemos tenido muchos éxitos; el Braford es una raza muy noble y carnicera y creo que vamos en el camino correcto”, señaló Eduardo Martínez Ferrario, titular y fundador de la cabaña El Amargo, que tiene sus campos en el Noroeste de Santa Fe.

El premio Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 237 de cabaña Santa Irene, que cerró una Nacional Braford con una excelente performance, tanto en terneros como en adultos. Mientras que el Tercer Mejor Macho llegó desde Goya: cabaña El Bromista se quedó con la última bandera de la jornada, con el Box 220, y también cerró una nacional con excelentes resultados.

Terneros

La jornada del lunes tuvo la 14° Exposición Nacional del Ternero Braford mostró el gran presente de la raza, con animales de excelencia en todas sus categorías. Las cabañas Pilagá y Corral de Guardia se llevaron los premios más importantes.

Alejandro Lauret fue el jurado designado por la Asociación Braford Argentina para esta edición de la Nacional del Ternero Braford, que se desarrolló en el marco de Las Nacionales, con la fuerza de Expoagro edición YPF Agro. Durante toda la jornada, el criador cordobés y sus colaboradores clasificaron las distintas categorías que pasaron por la Pista de Juras, en el predio ferial de la SRC.

En los individuales también se notó el trabajo de las cabañas, con animales logrados con excelentes cualidades carniceras y fenotípicas, destacadas en todo momento por el jurado.

Así fue que luego de clasificar a todas las categorías, el jurado y varias autoridades realizaron la elección de las grandes campeonas. Allí, el premio Gran Campeón Ternera cayó sobre el Box 38, de la cabaña Corral de Guardia, de la provincia de Córdoba. Se trata de una hija de “Tapenagá” nacida en julio de 2025 y que había competido y ganado en la categoría Ternera Intermedia Menor.

Como Reservada Gran Campeón Ternera quedó el Box 7, de la cabaña El Bromista, de Goya, Corrientes. Una hija de “Midas” nacida en septiembre de 2025 y que había ganado la categoría Ternera Menor. El premio Tercer Mejor Ternera fue para el Box 73, de cabaña Santa Irene, de la provincia de Entre Ríos.

El premio Gran Campeón Ternero fue para el Box 95 de cabaña Pilagá, de la provincia de Corrientes. Un ternero menor hijo de “Mago”, que impactó por su volumen carnicero y su calidad racial.

El premio Reservado Gran Campeón Ternero fue para el Box 129 de cabaña La Carreta, de Villa Minetti, Santa Fe. Se trata de un hijo de “Pomelo” que había ganado la categoría Ternero Intermedio Mayor. El Tercer Mejor Ternero fue para el Box 117, de cabaña Doña Evangelina, de la provincia de Córdoba.

