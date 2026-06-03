Pura genética en el remate Braford

El remate se realizó en la tarde-noche del miércoles, con una tribuna nutrida de criadores de la raza, interesados en los productos que salieron a venta en esta jornada. Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo fueron los martilleros de la jornada, en un remate que también se transmitió por el streaming de Expoagro.

El primer animal en salir a pista fue el Gran Campeón Individual de Conjunto, de la cabaña El Cambio, de la provincia del Chaco. Luego de una importante puja, el martillo bajó en $39 millones y el toro, hijo de “Experto”, tendrá destino en un reconocido centro genético.

El resto de los toros se vendió con agilidad, y el promedio final por los 9 machos Braford a venta fue de $16.333.333.

En el caso de las hembras, se vendió el 50% de una elección del Lote Gran Campeón Conjunto Ternera, de la cabaña Mirungá, de Corrientes. Esta elección se vendió en $20 millones. El segmento terneras tuvo un promedio de $6.307.700. Mientras que las vaquillonas preñadas se vendieron a un promedio de $7.750.000.