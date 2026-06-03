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EXPOSICION NACIONAL

Pura genética en el remate Braford

Con el remate de reproductores, la raza Braford finalizó su participación en Las Nacionales 2026, que se realizan en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes con la fuerza de Expoagro edición YPF Agro. Nuevamente, Colombo y Magliano fue la casa consignataria de la raza, donde se vendieron 19 animales, con valores destacados.
 

Por El Litoral

Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 09:20

El remate se realizó en la tarde-noche del miércoles, con una tribuna nutrida de criadores de la raza, interesados en los productos que salieron a venta en esta jornada. Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo fueron los martilleros de la jornada, en un remate que también se transmitió por el streaming de Expoagro.
El primer animal en salir a pista fue el Gran Campeón Individual de Conjunto, de la cabaña El Cambio, de la provincia del Chaco. Luego de una importante puja, el martillo bajó en $39 millones y el toro, hijo de “Experto”, tendrá destino en un reconocido centro genético.
El resto de los toros se vendió con agilidad, y el promedio final por los 9 machos Braford a venta fue de $16.333.333.
En el caso de las hembras, se vendió el 50% de una elección del Lote Gran Campeón Conjunto Ternera, de la cabaña Mirungá, de Corrientes. Esta elección se vendió en $20 millones. El segmento terneras tuvo un promedio de $6.307.700. Mientras que las vaquillonas preñadas se vendieron a un promedio de $7.750.000.

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