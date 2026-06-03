Brangus mostró su alta genética para producir carne

En su última jornada de juras y grandes campeonatos de bovinos, Las Nacionales, organizadas con la fuerza de Expoagro edición YPF Agro tuvieron como protagonista a la raza Brangus. La 56° Gran Nacional de la raza mostró toda su capacidad productiva y carnicera con ejemplares que llenaron los ojos de los presentes en la pista de la Sociedad Rural de Corrientes. El jurado consagró a cabañas de Chaco y Entre Ríos con los premios más importantes.

Alejandro Becerra, reconocido criador de la raza, fue el jurado de esta edición de la Gran Nacional, donde cabañas de todo el Centro y Norte de la Argentina expusieron sus toros, vaquillonas y vacas. En esta oportunidad, al predio ubicado en la localidad de Riachuelo llegaron animales de Chaco, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y, por supuesto, Corrientes.

En los tríos de hembras, el premio Lote Campeón Conjunto fue para el Corral 278, de la cabaña El Porvenir, de la provincia de Córdoba. Mientras que el premio Reservado Lote Campeón Conjunto fue para el Corral 280, de la cabaña Santa Lucía, de Villaguay, Entre Ríos.

Entre las mejores individuales de corral el jurado eligió como Mejor Individual de Lote Hembra al RP 12373 del Corral 278 de la cabaña El Porvenir. Mientras que la Segunda Mejor Individual de Lote fue para el RP 9940 del Corral 181 de la cabaña Los Guasunchos. Y la Tercer Mejor Individual de Lote fue para el RP 12360 del Corral 278 de cabaña El Porvenir.

Luego fue el turno de las bozaleras. Donde el premio Mejor Individual a Bozal fue para el Box 256 de la cabaña El Impenetrable, en copropiedad con Tres Cruces, Agromelú del Norte, Manuel Molejón, Martín Montiel e Ignacio Lupión. La Segunda Mejor Individual de Bozal fue el Box 243 de cabaña La Victoria, de Esquina, Corrientes. Y la Tercer Mejor Individual de Bozal fue el Box 204, también de cabaña La Victoria, en copropiedad con Sanda, Agromelú del Norte y Las Casualinas.

Finalizada la jura de hembras a bozal, el jurado eligió a las grandes campeonas, entre las mejores a corral y a bozal. En esta oportunidad, el premio Gran Campeón Hembra fue para el Box 256 de El Impenetrable, que tiene a esta hija de “Pichón” en copropiedad con varios socios, y que ya le había dado varias alegrías en exposiciones anteriores. Este año, la vaca compitió con cría al pie y en la categoría Vaca, mostrando soltura, volumen de carne, funcionalidad y fertilidad, sobre todo.

Como Reservada Gran Campeón Hembra quedó el Box 243, de cabaña La Victoria, en copropiedad con cabaña Juramento. Una colorada excepcional, hija de “Viamonte”, también con cría al pie. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue el RP 12373 del Corral 278 de la cabaña El Porvenir, que había sido la mejor entre las hembras a corral.

Funcionalidad

La jura de machos de la Gran Nacional Brangus mostró, sobre todo, la funcionalidad que tanto busca la raza para sus toros. Animales con buenos aplomos, buen aparato locomotor y buenas líneas inferiores, además de gran volumen de carne, pensados para desplegar en sus crías estas aptitudes y características que servirán para producir en los campos difíciles del Norte argentino.

En los corrales, el premio Lote Campeón Conjunto fue para el Corral 351 de la cabaña El Guayabo, de la provincia del Chaco. Mientras que el Lote Reservado Campeón Conjunto fue para el Corral 356, de la cabaña Las Dos A, también del Chaco.

En los ejemplares a corral, el premio Mejor Individual de Lote fue el RP 821 del Corral 353, de la cabaña Santa Lucía, de Entre Ríos. Mientras que el Segundo Mejor Individual de Lote fue el RP 8485 de la cabaña Las Dos A. Y el Tercer Mejor Individual de Lote fue el RP Z96 de la cabaña El Guayabo.

Luego fue el turno de los bozales, donde el jurado pudo evaluar a los animales que siguieron con la misma calidad de toda la jornada en la pista. Allí el premio Campeón Individual de Bozal fue para el Box 312, de la cabaña Los Guasunchos, seguido por el Box 325 como Segundo Mejor Individual a Bozal, de las cabañas La Paterna y Doña Evangelina.

Aquí, la disputa por el gran campeonato entre el mejor de corral y el mejor de bozal quedó para el “corralero”. Fue así, que el jurado Alejandro Becerra eligió como Gran Campeón Macho de la 56° Gran Nacional Brangus al RP 821 del Corral 353, de la cabaña Santa Lucía. Se trata de un hijo de “Mundial”, el toro de cabaña Santa Lucía que había sido el Gran Campeón del Congreso Mundial Brangus Argentina 2023.

Como Reservado Gran Campeón Macho fue elegido el Box 312 de la cabaña Los Guasunchos, de la provincia de Santa Fe. Se trata de otro hijo de “Mundial”, en este caso de pelaje negro, pero con las cualidades raciales de este gran toro. Como Tercer Mejor Macho quedó el Box 325, de las cabañas La Paterna y Doña Evangelina.

Con la 20° Exposición Nacional del Ternero Brangus, la raza inició su actividad en Las Nacionales el día miércoles, con más de 250 terneros y terneras que pasaron por las juras de clasificación, mostrando la calidad y el futuro promisorio que tiene la raza. En esta oportunidad, las cabañas Rincón del Oratorio y Don Pedro se llevaron los grandes campeonatos de la muestra.

El criador uruguayo Pablo Bove fue el jurado de la jornada, que arrancó por la mañana con las hembras, tanto en corrales como en bozales, y por la tarde con los machos.

Línea inferior, funcionalidad, calidad racial, volumen y aptitud carnicera, fueron los criterios más mencionados por el jurado a la hora de explicar sus decisiones, aunque el denominador común fue la calidad de los ejemplares que pasaron por la pista.

“La raza Brangus en Argentina está en un gran momento; los criadores vienen trabajando muy bien desde hace un buen tiempo, y han logrado un biotipo que es referencia a nivel mundial”, señaló el jurado, quien trabaja desde hace mucho tiempo en campos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

En la elección por las mejores hembras, el jurado se inclinó por el Box 28 de cabaña Don Pedro, de la provincia de Santa Fe. Se trata de una hija de “Donatto”, nacida en septiembre del año pasado, destacada por el jurado por sus cualidades carniceras y funcionales.

Como Reservada Gran Campeón Ternera quedó el Box 51, una hija de “Agucho” presentada por las cabañas Tres Cruces junto a El Pucará y Doña Ángela, que había sido la Segunda Mejor Individual de Bozal. La Tercer Mejor Ternera de la Exposición fue el RP 25954 del Corral 102 de la cabaña Rincón de Iberá.

En machos, el premio Gran Campeón Ternero fue para el Box 139 de cabaña Rincón del Oratorio, una cabaña con sus campos en Santa Rosa, Corrientes. Este ternero, apodado “Aragón”, es hijo de “Mundial” nacido en agosto de 2025 y de una calidad excelente en su conformación racial y carnicera, además de sus características reproductivas.

En segundo lugar, como Reservado Gran Campeón Ternero, quedó el Box 129 de cabaña Don Pedro, un ternero negro hijo de “Tupungato”. Mientras que el Tercer Mejor Ternero fue el RP 12687 del Corral 189B de cabaña El Porvenir, de la provincia de Córdoba.

“Quiero felicitar a los expositores por el nivel de esta Nacional del Ternero; hemos visto una calidad excepcional en la pista, y eso demuestra que la raza está muy bien”, señaló el jurado Pablo Bove.



