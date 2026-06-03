La pasión y la calidad por los Criollos, en la pista de Las Nacionales

Si bien la actividad central de la Nacional de Criollos se realizó en la jornada del jueves, con las juras en la pista, a cargo de Luciano Trangoni, la raza Criolla tuvo gran protagonismo durante toda la realización de las NACIONALES. La belleza, la nobleza y mansedumbre de los caballos cautivó a gran parte del público presente.

Asimismo, la realización de esta exposición sirvió como estreno de las nuevas instalaciones que tiene el predio de la Sociedad Rural de Corrientes para los equinos. Nuevos galpones con palenques en la parte posterior del predio, espacio que fue inaugurado en la jornada del martes, con la presencia de autoridades de la SRC, la Sociedad Rural Argentina y la Asociación Criadores de Caballos Criollos.

Las juras se realizaron en la jornada del jueves, en la pista especialmente instalada para los Criollos. Por allí pasaron los 73 animales inscriptos para Morfología A y también los 5 ejemplares que participaron de las pruebas de Tipo y Actitud. No obstante, la definición de los grandes campeonatos en morfología se realizó dentro de la Pista de Juras Biogénesis Bagó, donde el jurado que llegó desde Rosario eligió a los mejores ejemplares en machos y hembras.

Fue así, que con una tribuna colmada en la pista “indoor”, y ya en horas de la noche del jueves, se entregaron los grandes campeonatos. El premio Gran Campeón Macho quedó para el Box 15 de la cabaña El Centinela, de la zona de Concordia, Entre Ríos. Mientras que el Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 4 de la cabaña Yahá Katú, de la provincia de Corrientes. El Tercer Mejor Macho fue para el Box 5 de cabaña La Estrella, también de la provincia de Corrientes. Y el Cuarto Mejor Macho fue para la cabaña El Arranque, de Corrientes.

En hembras, el premio Gran Campeón fue para el Box 54, también de la cabaña El Centinela, que coronó una gran exposición, llevándose los premios más importantes. La Reservada Gran Campeón Hembra fue para el Box 25 de cabaña La Pilula, de Corrientes. Y, por último, El Centinela también se llevó el premio Tercer Mejor Hembra, con el Box 30.

Remate

Luego de las juras, en la misma Pista de Juras Biogénesis Bagó, se realizó el remate de la Nacional A de Caballos Criollos. Fueron 22 productos a venta, entre padrillos, yeguas y potrancas que participaron de la muestra. El martillo estuvo a cargo de Colombo y Magliano, y los animales se vendieron en 12 cuotas.

Hernán Vassallo estuvo a cargo del martillo en el Remate de la Exposición Nacional de Caballos Criollos, donde se remató el valor de la cuota multiplicado por doce y donde 12 cabañas expositoras pusieron en la pista ejemplares excelentes.

La venta fue ágil, con el primer segmento, el de padrillos, todos en la pista y vendiendo las elecciones. Aquí se dieron muy buenos valores, con precio máximo $19.800.000 y promedio de $10.475.000 por los ocho machos que se comercializaron.

En las yeguas, se vendieron 12 ejemplares a un promedio de $5.650.000, con máximo de $9 millones. Mientras que las potrancas a venta fueron 2 ejemplares, que promediaron $3.420.000. En total, hubo 17 compradores para los 22 Criollos.