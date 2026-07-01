Caída de la faena y la producción, aunque con reces más pesadas

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) dio a conocer en los últimos días el Monitor Ganadero que elabora en conjunto con las asociaciones de Braford y Hereford. Entre los datos más importantes del informe, se detalla que en mayo la producción de carne bovina creció en relación al mes previo, aunque cayó respecto de 2025. Por su parte, los valores del ternero, novillito y novillo también registraron bajas.



La fundación elabora mensualmente el Monitor Ganadero junto a Braford y Hereford, tomando distintas variables de la cadena de ganado y carnes.



En el resumen ejecutivo del estudio, desde Fada señalaron que en mayo, la producción de carne bovina alcanzó las 240 mil toneladas, lo que implicó una suba en términos mensuales (+6,1%) pero una disminución en comparación con el mismo mes del año pasado (-7,7% interanual).



También detallaron que la faena bovina alcanzó 1 millón de cabezas en mayo, registrando una caída del 10,5% interanual. En este segmento de faena, también el acumulado enero-mayo de producción en los frigoríficos cayó respecto de 2025. En este período, la faena cayó 9,2% respecto del año pasado.



No obstante, en los datos de faena aparece uno alentador. El peso promedio de los animales faenados registró una importante suba interanual del 7,4%. “El peso promedio de faena alcanzó los 240 kilos, ubicándose 7,6 kilos por encima del registrado un año atrás. Esta tendencia está asociada a una mayor recría favorecida por las buenas condiciones climáticas y por una relación novillito/maíz que se mantiene en un nivel muy favorable”, señalaron desde Fada.



Esta relación novillito/maíz, que también forma parte del monitor, se encuentra favorable para el productor ganadero. En el mes de mayo dio 19,3 kilos de maíz por kilo de novillito, lo cual representa que el engordador todavía tiene margen para seguir alimentando el rodeo, lo que ha llevado en los últimos meses a también tener carcazas más grandes en las plantas de faena.



En el segmento de relaciones del informe, también se muestra la relación ternera/vientre, que se vio favorecida para la adquisición de una vaquillona preñada. En este sentido, la relación vientre/ternera en junio, se encuentra en 311 kilos de ternera por vaquillona con garantía de preñez, disminuyendo un 25,4% respecto al mes previo.

Precios en retroceso



Si bien los valores de la hacienda continúan siendo buenos, en el último Monitor Ganadero de Fada se ve un retroceso en los valores de la invernada y el consumo. En mayo, los precios del ternero y del novillito presentaron bajas respecto al mes previo: el ternero registró una disminución del 2,5%, mientras que el novillito bajo un 0,5%. Por su parte, el precio del novillo mostró una caída más pronunciada del 10,4%.



“Los precios de la hacienda continúan ubicándose por encima de la inflación interanual, aunque en los últimos tres meses han mostrado cierta estabilidad e incluso bajas en algunas categorías”, señalaron desde la fundación.



También se tomó referencia del precio de los vientres, que registró una baja del 31,1% en junio. “El valor se mantiene un 69,1% por encima del nivel observado en el mismo período del año anterior, ubicándose bien por encima de la dinámica de la inflación”, señala el informe.

Exportaciones



El Monitor Ganadero de junio informó que durante el primer cuatrimestre del año, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron los USD 1.344 millones, frente a los USD 931 millones registrados en igual período del año pasado. “Esta mejora estuvo impulsada principalmente por el incremento en los precios internacionales, que aumentaron un 32,2% interanual, mientras que el volumen exportado creció un 9,3%”, señalaron.



Las exportaciones, como porcentaje de la producción, representaron el 28,7% en los últimos 12 meses. En volumen, las exportaciones presentaron una baja significativa del 26,2% en abril respecto al mes previo. Dado que los precios tuvieron una suba moderada del 2,3%, el valor exportado se ubicó en USD 309 millones, lo que representó una baja del 24,5% respecto de marzo. La Cuota Hilton tuvo precios por USD 19.750 por tonelada en junio, lo que representa una baja del 8,1% respecto al mes anterior.



En abril, pese a que los volúmenes exportados en toneladas se ubicaron 11,3% por debajo de los registrados un año atrás, la fuerte suba de los precios internacionales (+35,3% interanual) impulsó el valor de las exportaciones de carne vacuna hasta los USD 309 millones, un 20,1% más que en abril de 2025.