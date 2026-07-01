Recría eficiente: la estrategia para sumar “kilos baratos”

Lograr que el animal gane peso de manera eficiente sobre una base pastoril permite producir los llamados “kilos baratos“, una estrategia que mejora la ecuación económica y optimiza el desempeño del feedlot.



Para Julián Soriano Bouissou, consultor técnico en Bovinos de Carne de Provimi Cargill Animal Nutrition & Health, el éxito de esta etapa depende de combinar un uso eficiente del recurso forrajero con niveles de productividad que sostengan el crecimiento de los animales.



“La mayor ventaja de la recría es cuando podemos meter kilos baratos. El principal objetivo debe ser poder criar y recrear al animal al mínimo costo, algo que generalmente logramos haciendo el máximo aprovechamiento del forraje y las pasturas disponibles”, explica el especialista.

Buena recría



Tradicionalmente, la recría comprende el período que va desde el destete, con animales de entre 180 y 200 kilos, hasta alcanzar aproximadamente los 300 o 350 kilos antes del ingreso al feedlot. Es durante esa etapa donde se concentra una de las mayores oportunidades para mejorar el resultado económico del sistema.



Sin embargo, Soriano Bouissou aclara que maximizar el aprovechamiento del pasto no significa resignar productividad. El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre reducir el costo de producción y sostener ganancias diarias de peso que permitan alcanzar los objetivos del planteo.



Una recría eficiente no solo disminuye el costo de cada kilo producido, sino que además genera un impacto positivo sobre todo el ciclo de engorde.



Desde la mirada económica, prolongar la recría con buenos niveles de ganancia diaria también ayuda a amortiguar uno de los principales desafíos del negocio de invernada: la relación de compra-venta entre el valor del ternero y el precio del novillo terminado.



