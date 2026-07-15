Terminó la soja, el maíz volvió a sufrir por chicharrita y el trigo sigue repuntando

Normalmente, julio suele ser un momento bisagra para el campo argentino: es cuando la cosecha gruesa comienza definitivamente a finalizar, mientras que la siembra fina también culmina y el foco ya se pone en el desarrollo de los cultivos de invierno y las previsiones para la implantación de los de verano.



Ese “solapamiento” de las campañas es lo que hace que los informes agrícolas que de manera periódica elaboran la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires contengan información relevante sobre todos los granos.



En esta oportunidad, con numerosas novedades: por un lado el cierre de la cosecha de soja, con números relativamente buenos; el lamento del maíz en el Norte, por el retorno de los daños por chicharrita; y el trigo que sigue recuperando hectáreas, tras un inicio de la siembra con problemas de costos

Soja



Aunque restan algunos lotes por recolectarse, la Bolsa porteña dio por finalizada la campaña 2025/26 de soja, con una producción acumulada de 50,1 millones de toneladas.



Esta cifra representa casi un “empate” con el año pasado: es apenas un 0,4 % inferior a la del ciclo previo. Y mirando la “película”, está 19 % por encima del promedio de las últimas cinco campañas.



En este contexto, vale recordar que el área sojera en este ciclo fue inferior, por lo que fue importante la mejora de los rindes, gracias fundamentalmente al buen caudal de lluvias ocurrido en febrero.



Puntualmente, el rendimiento medio nacional alcanzó los 31,3 quintales por hectárea (qq/ha), un 5% por encima de la campaña 2024/25 y un 21 % superior al promedio de los últimos cinco años.



La zona núcleo fue clave en este contexto, con máximos de hasta 55 qq/ha en casos puntuales.



Asimismo, NOA y Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires alcanzaron récords para la serie medida a través del Panorama Agrícola Semanal (PAS).



En contraste, el sudeste bonaerense presentó rindes por debajo de la media histórica.

Maíz



En lo que respecta al maíz, la Bolsa de Buenos Aires estima que aún falta cerca de la mitad de la cosecha, porque el avance hasta ahora es del 56%, con rindes promedio en torno a 81 qq/ha.



“Los rindes relevados hasta el momento se ubican por encima de los registrados durante la campaña 2024/25 y del promedio de las últimas cinco campañas en regiones como el NEA, ambos Núcleos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires”, destaca el reporte, que mantiene la proyección de producción maicera en unos 64 millones de toneladas.



No obstante, el relevamiento nacional de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina, que es de periodicidad mensual, revela que, en la zona norte del país, la chicharrita del maíz volvió a ser un problema, con daños concretos en los lotes, que no estaban previstos.



Lo mismo sucede en Santiago del Estero, donde “se espera un rinde por debajo de los promedios”, porque “donde había maíz temprano, hubo mucha chicharrita y ahí el rinde fue muy bajo: hay rindes de 15 qq/hay y lotes también perdidos. Se asocia el bajo rinde a cuadros vecinos de maíces tempranos”, sumaron asesores de esa provincia.



Aunque el frío está siendo una ayuda, los productores y los agrónomos saben que no es suficiente para eliminar la plaga, por lo que ya están pensando en implantar nuevamente menos maíz, sobre todo lotes tempranos, para evitar los denominados “puentes verdes” que favorecen al insecto.



“Esperamos que esta vez no se haga maíz en ningún lado en forma temprana. Esta helando bien, ojalá que la situación mejore y baje la población”, mencionaron en Santiago del Estero.



Un problema estaría siendo que materiales que habían mostrado tolerancia a Dalbulus maidis, ahora no han resistido y fueron quebrados por Spiroplasma, una de las principales enfermedades del complejo que transmite este insecto.



“Por todo esto, vamos a reducir drásticamente la superficie de maíz en la próxima siembra otra vez. Estamos planeando hacer un cambio casi total en nuestro caso a sorgo”, alertaron en Chaco.



De todos modos, el nivel de perjuicio sobre el total de la producción maicera argentina es bajo: en general, la Bolsa rosarina mantiene su proyección de un volumen e 68 millones de toneladas, gracias a un área sembrada de 10,2 millones de hectáreas (de las que 1,3 millones no entrarían al circuito comercial) y un rinde promedio de 79,7 qq/ha.

Trigo



Por otro lado, la buena oferta hídrica y la reducción del costo de la urea ha provocado que la siembra de trigo siga recuperando hectáreas que se preveía no se implantarían con el cereal.



“En mayo, la siembra triguera nacional sufría el descuento de 500.000 hectáreas por el costo de la urea que trepaba a los 1.000 dólares la tonelada, a pesar de haber un excelente escenario hídrico. Se esperaba entonces una caída interanual del 7%. Pero con lluvias muy interesantes en junio y ahora con una urea que ronda los 550 u$s/t, el trigo vuelve a sumar área por segundo mes consecutivo”, remarca la GEA.



Y añade: “El resultado de estos vaivenes es que ahora se estima una caída de solo el 3% respecto al récord de siembra del año pasado. De esta manera, el ciclo 2026/27 pasaría a ser la segunda mayor siembra nacional de Argentina de los últimos 17 años”.



Puntualmente, la perspectiva de la BCR es una superficie de 6,95 millones de hectáreas, lo que implicaría que, con un rinde promedio de 30,5 qq/ha (con el menor valor de la urea, se aguarda que se fertilice más), solo con un clima normal se superarían los 20 millones de toneladas.



De acuerdo con el reporte, La Pampa es uno de los sectores con mayor recuperación, gracias a lluvias inesperadas durante el otoño y a esta fuerte reducción de los valores de los fertilizantes.