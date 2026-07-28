El Porvenir y una jornada inolvidable en la Expo Rural

Sin dudas fue una jornada inolvidable para la cabaña de la familia Orodá, que se llevó los premios más importantes de Brangus en Palermo 2026. Las juras se realizaron el pasado martes con Carlos Ojea Rullán como jurado, y una fila de animales excelentes, que llegaron a Buenos Aires desde cabañas de distintas provincias, como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, La Pampa, Salta, Tucumán y Santa Fe.



Durante toda la jornada, Ojea Rullán fue clasificando y argumentando sus decisiones, ante una tribuna llena de criadores que desafiaron la llovizna y el frío para poder disfrutar de una fila de animales excelente.



Entre las hembras, el premio Gran Campeón fue para el Box 686 presentada por cabaña El Porvenir, de Córdoba, con co-propiedad con cabaña Floripana de Brasil. La vaquillona colorada con cría al pie fue muy destacada por el jurado y los presentes, que reconocieron con aplauso cerrado el premio otorgado por Brangus a la familia Orodá.



Como Reservada Gran Campeón Hembra quedó el Box 706, una vaquillona presentada por la cabaña El Impenetrable, de Chaco, en co-propiedad con La Magdalena, Tres Cruces, Manuel Molejón, Martín Montiel e Ignacio Lupión. Mientras que la Tercer Mejor Hembra fue el Box 623, una ternera de la cabaña Don Pedro, de la provincia de Santa Fe.



En machos, la calidad también fue sobresaliente, con una fila final de campeones de categoría realmente destacada. Aquí también el premio Gran Campeón fue para cabaña El Porvenir, con el Box 586, un toro imponente que la cabaña anunció que pondrá a venta su 50% en su remate anual en el mes de agosto, en Córdoba.



Luego el jurado eligió al Reservado Gran Campeón Macho, que fue el Box 589 de la cabaña Rancho Grande, también de la provincia de Córdoba. Mientras que el Tercer Mejor Macho fue para el Box 540 de la cabaña Rincón del Oratorio, de la provincia de Corrientes.

Brangus Show



En la noche del miércoles se realizó el Brangus Show, el evento tradicional de la Asociación Argentina de Brangus en Palermo, donde se entregaron los premios y se realizó el remate de reproductores, que tuvo a la firma O’Farrell como casa martillera.



En la oportunidad salieron a venta 3 toros, que se vendieron a un promedio de $23.000.000 y un precio máximo de $40.000.000 por el Reservado Gran Campeón Macho de cabaña Rancho Grande, que fue adquirido por un centro genético.



