Excelente calidad para Braford en su paso por Palermo 2026

Con más de 140 animales en pista, la raza Braford pasó por la 138° Exposición Rural de Palermo ratificando su crecimiento en los campos argentinos, y se transformó en la segunda raza en importancia en cantidad de animales que participaron de la exposición. En esta oportunidad, las cabañas El Aljibe y La Dominga se llevaron los premios más importantes.



Martín Zuza fue el jurado elegido por los criadores de Braford para clasificar a los reproductores de la raza en esta 138° edición de la gran muestra del campo. Las juras se realizaron el pasado lunes 20 de julio en la Pista 2 del predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, con tribunas llenas para ver los reproductores de la raza que llegaron desde Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán, entre otras provincias.



La jornada del pasado lunes fue para las hembras por la mañana, donde sobresalieron las distintas terneras, vaquillonas y vacas presentadas por las cabañas. Buscando funcionalidad, precocidad y fertilidad, entre otros aspectos, el jurado fue clasificando a las distintas categorías, hasta llegar a la fila final donde pidió un reconocimiento para los criadores por la calidad de animales que presentaron en la pista.



A la hora de elegir a las mejores hembras, el jurado se inclinó como Gran Campeona Braford por el Box 867, una vaquillona con cría al pie presentada de las cabañas El Aljibe, La Dominga, Budeguer y Don Agustín. Facundo Grosso, de cabaña El Aljibe –cabaña criadora de la vaca- sostuvo que “es una vaquillona que representa lo que buscamos con la cabaña, fertilidad, funcionalidad y producción de carne”, señaló el criador, quien explicó que el ejemplar es criado en campos de La Rioja.



Como Reservada Gran Campeón Hembra quedó el Box 882, también con cría al pie, presentada por las cabañas San Vicente y Marta Carina. Y como Tercer Mejor Hembra quedó el Box 646, una ternera de la cabaña Doña Juana.

Machos



Luego del receso de mediodía, la jura de Braford continuó con los machos, donde también se vieron ejemplares de excelente calidad. Buscando básicamente funcionalidad y producción de carne, el jurado clasificó a las distintas categorías, desde terneros hasta toros Senior, y ya por la tarde quedó la fila final de toros para la elección de los grandes campeones.



En esta oportunidad, el Gran Campeón Macho fue el Box 774, de las cabañas La Dominga y Budeguer, un toro Senior que impresionó por sus cualidades carniceras y raciales. “Son premios que reconocen el trabajo de nuestro equipo; este es un toro que realmente nos gusta, y que además viene trabajando muy bien porque está colectando semen y ya nos ha dado crías muy buenas”, señaló Alejandro Lauret, titular de cabaña La Dominga.



El premio Reservado Gran Campeón Macho fue para el Box 757 de la cabaña Santa Irene de Ganagrin; mientras que el Tercer Mejor Macho fue el Box 734 de la cabaña Doña Evangelina.

Ventas



El martes por la noche se realizó la Noche Braford en el Restaurante El Central del predio de Palermo, donde la Asociación Braford Argentina realizó la entrega de premios y las ventas de la raza. Como es habitual, la firma Colombo y Magliano SA estuvo a cargo del remate, donde salieron a venta cuatro toros y tres hembras.



Previo al remate, hubo palabras por parte del presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Manuel Alberro, y un reconocimiento para Luis Otero Monsegur, titular de cabaña Santa Irene y de la empresa Ganagrin, por su aporte a la raza durante los últimos 30 años.



Luego se realizó el remate, con el martillo en manos de Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo, donde se vendieron 4 toros a un promedio de $21.571.428 (máximo de $23.000.000 por el 50% de un animal) y 3 hembras a un promedio de $17.200.000 (máximo de $19.500.000 por el 50% de una vaquilla).



