Fortalecen un laboratorio que es referencia mundial en tristeza bovina

Las obras formaron parte de un proceso integral de mejora continua que incluyó la modernización de los procesos productivos, la renovación de insumos, la capacitación permanente del personal y la adecuación de la infraestructura para cumplir estándares internacionales de calidad.



Según detalló Nicolás Morel —médico veterinario e integrante del Laboratorio de Inmunología y Parasitología del INTA Rafaela—, “estas mejoras son una medida adicional para asegurar la calidad del inmunógeno, pero forman parte de un sistema de gestión de calidad mucho más amplio, que abarca desde la incorporación de los animales dadores hasta la logística y la elección de cada uno de los materiales y procedimientos que utilizamos”.



Además de producir la vacuna, el laboratorio desarrolla investigaciones vinculadas con la epidemiología y el control de las garrapatas y de enfermedades transmitidas por garrapatas, realiza diagnósticos de resistencia, serológicos y moleculares de patologías de importancia para la producción de carne y leche. A su vez, estudia otros parásitos de relevancia veterinaria. A esas tareas suma una amplia oferta de servicios y asesoramiento destinada a productores, veterinarios, organismos sanitarios e industria farmacéutica.



Uno de los principales aportes es la producción de la vacuna contra la babesiosis y la anaplasmosis bovina, consideradas la principal limitante sanitaria para la ganadería en una extensa región del norte argentino. Frente a ese escenario, la vacunación constituye la herramienta más eficaz para prevenir estas enfermedades.



Cada año, el laboratorio produce entre 700.000 y 800.000 dosis, volumen que lo posiciona entre los mayores productores mundiales de este tipo de inmunógenos. En más de tres décadas de trabajo, la vacuna permitió inmunizar a más de 12 millones de bovinos argentinos.



En este punto, Morel destacó que la estrategia del laboratorio busca fortalecer la prevención mediante la inmunización de los rodeos. “La vacuna permite abordar la prevención desde la inmunidad del animal y no solamente desde el control del vector”, explicó el investigador.



Gracias a este avance en el desarrollo tecnológico, la Argentina es el único país que produce una parte importante de este inmunógeno mediante el cultivo in vitro de los microorganismos, una tecnología que exige áreas de producción con elevados estándares de calidad y bioseguridad.



