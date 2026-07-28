Inta impulsa el trabajo con Braford, Angus y Corriedale

La firma de las cartas de intención entre el INTA, la Asociación Braford Argentina y la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, así como la prórroga del convenio ya existente con la Sociedad Argentina Angus, abre una nueva instancia de trabajo conjunto para desarrollar iniciativas orientadas al mejoramiento genético y la incorporación de conocimientos y tecnologías en los sistemas productivos.



En el caso de la Asociación Braford Argentina, el acuerdo contempla la promoción de proyectos de investigación y validación tecnológica vinculados al mejoramiento genético, la resistencia a garrapatas, la eficiencia productiva y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.



Diego Rodríguez, gerente de la Asociación Braford, se refirió al acuerdo como una oportunidad en la que la vinculación con el INTA permite a los productores tener más y mejores datos para producir de una manera más eficiente. Y subrayó que desde la raza están muy agradecidos por este vínculo.



La agenda de trabajo prevista apunta a generar información y herramientas técnicas sobre aspectos considerados estratégicos para la producción de la raza Braford, a partir de acciones de investigación y validación tecnológica desarrolladas en forma conjunta.



A su vez, se constituyó una prórroga del convenio ya existente con la Sociedad Argentina Angus hasta diciembre de este año. Así, el INTA, mediante el Instituto de Genética del INTA Castelar, prestará asistencia técnica y conducirá los trabajos necesarios para el desarrollo y la ejecución de su programa nacional de Evaluación de Reproductores Angus (ERA).



Dicho programa produce la evaluación, no sólo de los toros padres a escala nacional, sino también la evaluación de vientres, vaquillonas, toritos, terneras y terneros para los criadores.



Amado Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, agradeció al INTA por el trabajo en mejoramiento genético que viene realizando hace tantos años y señaló que este vínculo da prestigio y calidad, por lo que celebró que se extienda por un año más.



Por su parte, la carta de intención con la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale pone el eje en el fortalecimiento de la producción ovina mediante acciones de investigación, capacitación y transferencia tecnológica.



Roberto Jamieson, presidente de Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, también celebró con alegría el acuerdo, al tiempo que agradeció especialmente a los técnicos del INTA por su profesionalismo y dedicación, valores que les permite seguir mejorando la raza.



El acuerdo establece una línea de colaboración enfocada en el mejoramiento genético de la raza Corriedale y en la generación de instancias de capacitación y transferencia de conocimientos destinadas al sector.



Con estas dos iniciativas, el INTA y las asociaciones de criadores consolidan un marco de cooperación para avanzar en proyectos específicos vinculados al desarrollo tecnológico y al mejoramiento genético de las producciones bovina y ovina. Cada carta de intención define un ámbito de trabajo compartido que permitirá impulsar acciones acordes con las necesidades de cada sistema productivo y de las razas involucradas.



En el marco de la firma de los tres acuerdos, Nicolás Bronzovich —presidente del INTA— agradeció a las entidades y consideró un honor la firma de los acuerdos por ser una representación del aporte del INTA a toda la plataforma productiva del agro. A su vez, celebró estrechar lazos y seguir trabajando juntos en esta articulación público-privado.

Tres acuerdos



En el marco de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, se realizó una jornada ganadera para presentar desarrollos tecnológicos del INTA y debatir estrategias que permitan acelerar la incorporación de innovación, fortalecer la articulación institucional y convertir el conocimiento en una herramienta para mejorar la competitividad. La actividad reunió a investigadores, productores, empresas y entidades del sector, así como autoridades institucionales.



La actividad estuvo organizada en torno a cuatro ejes estratégicos que abordaron algunos de los principales desafíos de la producción animal y puso el foco en cómo llevar las innovaciones al sistema productivo con mayor rapidez.



Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, destacó que la propuesta buscó trascender el formato tradicional de un ciclo de conferencias. En este punto, reconoció que el principal objetivo de la jornada fue mostrar los aportes del INTA con ejemplos virtuosos de la articulación público-privada y construir consensos sobre el futuro de la actividad.



“Más que una sucesión de conferencias, buscamos mostrar los aportes al sector privado y construir una visión compartida sobre la ganadería que viene, el papel que deberán desempeñar la ciencia, la tecnología y las alianzas estratégicas para hacerla posible”, afirmó Álvarez.