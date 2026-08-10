Se viene la 90° Exposición de la Sociedad Rural de Corrientes

Con un abanico de actividades programadas para la ganadería y la recreación, el próximo fin de semana se realiza la 90° Exposición Rural de Corrientes edición Sebastiani SA. En el predio de Riachuelo, la Sociedad Rural de Corrientes pondrá en vidriera el trabajo de los productores en ganadería, agricultura e industria, además de una exposición comercial, de servicios y mucho campo y tradición.



El pasado lunes se realizó el lanzamiento de la 90° Exposición Nacional de Ganadería, Granja e Industria de la Sociedad Rural de Corrientes, un evento que todos los años muestra el potencial del campo correntino. Desde el viernes 14 al domingo 16 se realizarán distintas actividades en el predio de la SRC, ubicado en la localidad de Riachuelo.



Según adelantó el presidente de la entidad organizadora, Juan Martín Meabe, el evento incluirá actividades ganaderas con reproductores bovinos, equinos, búfalos y ganado menor. Las juras de clasificación se realizarán en la jornada del viernes 14, desde la mañana y durante todo el día en la pista de juras “in door” que tiene el predio de Riachuelo. Por la noche se realizará un cóctel y entrega de premios a las cabañas.



En este aspecto, se espera un encierre de reproductores Braford, Brangus y Brahman en bovinos; además de las razas Cuarto de Milla y Criolla en equinos. Los búfalos estarán representados en las razas Murrah y Mediterránea y también habrá ganado menor, con ovinos, caprinos y porcinos.



La jornada del sábado será el almuerzo oficial, con presencia de autoridades provinciales, y luego el acto inaugural. Se espera la presencia de funcionarios del Gobierno de Corrientes y también de dirigentes rurales a nivel nacional para este evento, donde se escucharán los discursos de la entidad anfitriona y del Gobierno de la provincia.



“Tenemos un buen diálogo con el Gobierno provincial y nacional, y siempre tenemos discursos constructivos, tenemos algunos pedidos pero siempre buscando el consenso”, señaló Meabe respecto al discurso que pronunciará el sábado en el principal atril del predio de la SRC.



Luego del acto inaugural, se realizará la venta de reproductores, con el remate de bovinos y equinos que tendrá a la firma Colombo y Magliano como casa rematadora.

Gastronomía y tradición



Como es habitual, la Exposición Rural de Corrientes tendrá un espacio de muestra comercial, de servicios y también un espacio gastronómico con comidas regionales. Todo esto está organizado y comercializado por DS AgroEventos.



“Vamos a tener la presencia de muchas empresas y emprendedores de la región, con productos y servicios para el campo y también para la ciudad”, comentó Diego Segovia, titular de DS AgroEventos. También habrá espacio para la gastronomía, habrá espectáculos folclóricos y el domingo una jornada de jineteada.



