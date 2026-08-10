La cadena ganadera pone el foco en el financiamiento

Sin embargo, para que esa expectativa se transforme en inversiones concretas, desde la ganadería sostienen que todavía quedan desafíos por resolver, principalmente en materia de financiamiento y previsibilidad.



Ese fue uno de los principales ejes que dejó una charla realizada en el stand de la Asociación Argentina de Brangus, durante la última edición de La Rural en Palermo, donde participaron Mario Ledesma, gerente comercial de Nutrefeed y exentrenador de Los Pumas, junto a Santiago Goldstein, vicepresidente de Brangus.



Ambos compartieron un panel con Jorge Brito, titular del Banco Macro y dirigente deportivo, y el exfutbolista y productor agropecuario Leo Ponzio, con el fin de analizar el presente de los negocios en el agro.



Para Goldstein, el escenario actual genera expectativas positivas, aunque el productor sigue necesitando señales que le permitan proyectar a largo plazo. “Lo que estamos buscando todos en el sector es previsibilidad. Que no cambien las reglas de juego y que aparezca el crédito“, resumió en ganadero.



En ese sentido, consideró que la estabilidad es la base para que el productor vuelva a invertir con mayor decisión. “Muchos somos pymes agropecuarias y queremos crecer. El ganadero, en general, invierte incluso hasta perdiendo plata, porque apuesta al futuro, pero necesita herramientas financieras que acompañen esa decisión”, afirmó.



