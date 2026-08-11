Con más de 12.500 asistencias cerró el XXXIV Congreso Aapresid

La XXXIV° edición del Congreso Aapresid —“Nuestro suelo, nuestra voz”—, con la fuerza de Expoagro, finalizó este jueves en el Salón Metropolitano de Rosario con la participación de más de 12.500 asistentes, más de 450 disertantes, más de 160 paneles, diez auditorios en simultáneo y un Hall Comercial y patio de maquinarias integrado por más de 100 empresas e instituciones.



La cita se desarrolló del 4 al 6 de agosto bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, una invitación a escuchar lo que el suelo tiene para decir sobre la manera de producir y a construir, a partir del conocimiento, la ciencia y la experiencia, sistemas cada vez más productivos, sustentables y regenerativos.



Rodrigo Rosso, gerente de Prospectiva de Aapresid, destacó los principales resultados de esta edición: “Este nivel de asistencia es la verdadera esencia del Congreso. Estos resultados son fruto del trabajo de un enorme equipo, por eso quiero agradecer al staff de Aapresid, al equipo de Exponenciar y a todas las personas que hicieron posible este despliegue. Desde la próxima semana comenzaremos a trabajar en el diseño y la programación de la próxima edición, con el desafío de seguir consolidando este espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva para toda la cadena agroindustrial”.



En el evento se concretaron además, una segunda edición de la Ronda de Negocios con 172 inscriptos y 70 reuniones concretadas, y tres remates de hacienda, en los que se comercializaron más de 7.500 cabezas a cargo de de los martillos de Jáuregui Lorda, AFA y ROSGAN, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA. .



Durante el acto de cierre, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, realizó un balance de las tres jornadas y agradeció a las personas e instituciones que hicieron posible el encuentro.



“Este fue mi último Congreso como presidente de la institución. Surgieron un montón de conexiones y de buenas charlas, muchas planificadas y muchas espontáneas, y me parece que eso es Aapresid. La variedad de los ángulos para mirar las cosas, lo heterogéneo del público que asiste, los temas que abordamos, y el respeto y la conexión que tenemos para hacerlo. Este Congreso ya no le pertenece a Aapresid: es parte de la comunidad agroalimentaria de la Argentina y de todos”, expresó.



Por su parte, Carolina Meiller, directora adjunta del Programa Prospectiva Aapresid, destacó la profundidad y diversidad de los contenidos que formaron parte de esta edición.



“Este Congreso volvió a demostrar que hablar del suelo es hablar de todo el sistema productivo: de ciencia, tecnología, gestión, rentabilidad, ambiente y de las decisiones que tomamos todos los días. Durante tres jornadas logramos reunir a productores, especialistas, empresas, startups, instituciones y referentes del sector público para compartir conocimientos, debatir y transformar las ideas en herramientas concretas”, expresó.



Meiller también valoró el regreso del encuentro a Rosario: “Estar nuevamente en el corazón productivo y agroexportador del país nos permitió fortalecer los vínculos entre los distintos actores de la cadena y profundizar la mirada regional e internacional. Nos vamos con nuevos aprendizajes y desafíos, pero también con la convicción de que escuchar al suelo y hacer oír nuestra voz es una construcción colectiva”.



Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, analizó: «Desde Exponenciar hacemos un balance muy positivo de esta tercera edición realizada en conjunto. Junto a Aapresid logramos consolidar un espacio que combinó conocimiento, innovación y una fuerte generación de oportunidades de negocios”.



En este sentido, Frydman destacó la sinergia entre ambas organizaciones: “El respaldo técnico de Aapresid, sumado a la experiencia de Exponenciar en la organización y vinculación entre los actores del sector, permitió potenciar el networking y las reuniones comerciales”.



Desde el punto de vista comercial, subrayó: “Vimos muchas más conversaciones de negocios que en ediciones anteriores. Además, uno de los comentarios más repetidos fue que esta edición en Rosario superó ampliamente a la de 2023, tanto por la dinámica del evento como por las oportunidades que generó para las empresas”.



El Hall Comercial y Patio de maquinaria reunió a más de 100 empresas y organizaciones de toda la cadena agroindustrial, incluyendo 11 entidades bancarias, fundamentales para acercar nuevas tecnologías, herramientas de financiamiento y soluciones que permitan producir de manera cada vez más sustentable.



Tras un cierre exitoso, Aapresid se pone en marcha para proyectar una edición 2027 que se siga superando año a año, gracias totales.



