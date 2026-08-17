Cabaña El Rocío vendió sus Braford en la Rural de Mercedes

Con una importante oferta de Braford, siempre reconocida por los criadores de todo el país, la cabaña El Rocío de Copra SA realizó el pasado lunes su 17° remate anual en la Sociedad Rural de Mercedes. Cientos de criadores acompañaron este gran evento, donde se vendieron todos los toros y vientres con una marcada agilidad y buenos valores.



La cabaña El Rocío, de la empresa Copra SA, realizó su ya tradicional remate en Mercedes. Con el martillo a cargo de la firma Colombo y Magliano, la cabaña presentó un excelente encierre de toros y vaquillas Braford, de su reconocida genética. Las condiciones de venta del remate fueron también excepcionales: 12 cuotas sin interés o 180 días libres para el pago del valor hacienda, con la posibilidad también de canje por arroz.



El remate convocó a muchos productores de distintas provincias, quienes asistieron al predio de la Sociedad Rural de Mercedes para ver en directo la oferta de la cabaña. Otros tantos productores siguieron el remate por streaming, muchos de ellos comprando desde otras provincias, como Entre Ríos, Chaco y Santa Fe.



El remate fue muy ágil y con buenos valores. Los martilleros Juan Pedro Colombo y Hernán Vassallo remataron el valor de la cuota (multiplicando por 12) para alcanzar excelentes promedios, pero sobre todo mucha agilidad en la colocación de los reproductores.



“Creo que la gente volvió a reconocer nuestra genética, que es la que a nosotros nos da buenos resultados en la producción de ciclo completo que tiene la empresa”, comentó José Aranda, presidente de Copra SA. En este aspecto, el empresario y productores consideró que “el momento de la ganadería es excepcional y el productor está invirtiendo; nos sólo en genética sino en mejoras para su campo, sanidad y otros aspectos que mejoran la producción”.



Por su parte, Juan Pedro Colombo, martillero y presidente de Colombo y Magliano, sostuvo que “fue un buen remate, donde en dos horas se vendieron todos los lotes de toros y vaquillas; hubo mucha agilidad y manos que se levantaron para todos los animales que pasaron por la pista”. En este sentido, el consignatario comentó que el destino de la hacienda fueron campos de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, en un remate que tuvo un total de 27 compradores.



