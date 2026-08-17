Nueva Valencia realiza su 49° remate en Formosa

Luego de su exitoso remate en Riachuelo, a fines del mes de julio, la cabaña Nueva Valencia prepara ahora su venta de reproductores en Formosa. Serán 250 reproductores de las tres razas que produce la cabaña, con toros, vaquillonas preñadas y terneras seleccionadas. Dentro de esta oferta, habrá una selección especial de vientres para donantes y padres de plantel.



Cabe señalar en este aspecto, que durante este fin de semana en el marco de la 90° Exposición Rural de Corrientes, cabaña Nueva Valencia se llevó importantes premios en la raza Brahman, una raza que viene dándole muchas alegrías a la cabaña en los últimos años durante las exposiciones más importantes.



“Vamos a tener una oferta importante en calidad, con la genética que nos caracteriza, y con un poco más de Brangus que de Braford en el remate de Formosa”, adelantó Conrado Cimino, responsable de la cabaña.



Cabe señalar que el remate tendrá a Colombo y Magliano como casa consignataria, con muy buenas condiciones comerciales, sin gastos para el comprador y con flete gratis.



