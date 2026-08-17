La faena acentúa su baja, con peso medio que sube

En julio se faenaron 1,1 millones de cabezas, 2% más que en junio, pero 12% menos interanual. Si se ajusta por días hábiles, la comparación con el mes previo también da un número negativo: 8%. Contra julio de 2025 se mantiene la misma caída.



Esta reducción interanual de la faena diaria, junto con el 15% de junio, es la mayor desde el -17% de mayo de 2024, más de dos años atrás.



La faena de estos primeros siete meses, como se ve en el gráfico, es menor que la de los mismos meses de los últimos años. Sólo hay dos excepciones en esas 28 comparaciones. El acumulado de estos primeros siete meses del año es de 7,1 millones, 10% inferior al comparable de 2025.



En la caída interanual del 12% en julio, la mayor influencia es la de los vientres, con -19% tanto en vacas como en vaquillonas. Los machos reducen su presencia en 9% para novillos y 6% para novillitos.



Algo distinto se ve si se considera el acumulado de 12 meses frente al comparable de un año atrás. Acá, la caída de vacas, vaquillonas y novillitos es de 8-9%, igual al promedio general, pero los novillos se reducen en 14%.

Oferta de las hembras



La participación de hembras fue de 44,3%, un punto menos en el mes y 3,5 puntos menos en el año. Es una reducción muy evidente. Desde noviembre de 2022 que no se veía un porcentaje tan bajo. La pendiente reciente es muy marcada, arrastra también a los números trimestrales y anuales, como se ve a continuación.

Peso medio récord



En julio, la carcasa promedio pesó 244 kilos, tres kilos más que en junio, alcanzando un nuevo máximo desde que se modificó la normativa de tipificación, en 2019.



Ya desde marzo, se había superado el tope anterior, de 236 kilos, observado en septiembre de 2022, y casi todos los meses ha ido algo hacia arriba. Pero dentro de este total, es conveniente ver que sucede algo similar en las principales cuatro clasificaciones que explican la producción de carne.



Los novillitos de dos dientes, que representan el 76% de su categoría, que explica el 44% de la producción total de carne, es decir, estos novillitos generan un tercio del total de carne vacuna. Su peso medio en julio fue de 248 kilos y es el registro más alto, tras una escalada que lleva siete meses seguidos.