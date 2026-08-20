Los Limangus también demostraron su poderío carnicero en Uruguay

Los ejemplares de esta raza sintética vienen demostrando su poderío carnicero en diferentes certámenes de “block test” y esto ocurrió también en Uruguay.



En el país vecino se realizó recientemente la Prueba de Engorde y Faena de Novillos Limangus, con el apoyo institucional de INAC, INIA y Frigorífico La Caballada (Salto), donde los Limangus demostraron por qué su lema “Más carne de más valor” se impone con contundencia en el Río de la Plata.



“Tras consolidar su liderazgo histórico en las evaluaciones de rendimiento y block test de Argentina, la raza Limangus volvió a ratificar la consistencia de sus virtudes carniceras, esta vez en las pistas e industria del Uruguay”, señala un comunicado difundido por la Asociación de la raza en nuestro país.



El certamen, que convocó a 26 novillos de 7 cabañas y productores comerciales para seleccionar las carcasas más valiosas destinadas a la Cuota 481 (Feedlot), tuvo como grandes protagonistas a los ejemplares de Cabaña Loma Azul de Federico Rubio, que obtuvieron el 1º y 2º puesto en el concurso de carcasa, seguidos por Estancia Los Álamos en el tercer lugar.



Los resultados técnicos reflejaron el enorme potencial biológico e industrial de la raza:



Desarrollo y peso: novillos de menos de 2 años de edad que, tras un período de 150 días de alimentación a corral, alcanzaron un peso vivo de aproximadamente 650 kilos y rendimientos en gancho con carcasas superiores a los 370 kilos.



Calidad de carne sobresaliente: la res ganadora (Orden 440) registró un sorprendente score de marbling de 5,7 (USDA Prime), mientras que la segunda mejor carcasa alcanzó un puntaje de 3,47 (USDA Choice).



Rendimiento industrial: sobresaliente proporción y rendimiento en los cortes de mayor valor comercial (Lomo, Cuadril, Bife Ancho y Bife Angosto).



La evaluación técnica estuvo a cargo de destacados especialistas de la cadena cárnica uruguaya:



Fernando Rovira (INAC), Johnny González (SCLU) y Santiago Luzardo (INIA).



La presentación formal de los datos completos y la entrega de premios se llevará a cabo en el stand de MBRF en Expo Prado, el próximo miércoles 16 de septiembre.



Con estos contundentes números, Limangus reafirma su posición estratégica como una herramienta ideal para la ganadería moderna del Cono Sur.