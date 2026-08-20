Promueven sistemas que integren ganadería con el bosque nativo

En el marco de la Carta Acuerdo entre el INTA y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el INTA lleva adelante la asistencia técnica para la formulación de 40 Planes de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) en 12 provincias argentinas. La iniciativa forma parte del Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina, cuyo objetivo es reducir la deforestación y la degradación de los bosques nativos mediante el manejo sostenible de estos ecosistemas, al tiempo que fortalece la producción ganadera y el desarrollo territorial.

El proyecto es implementado por la FAO junto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y cuenta con financiamiento del Fondo Verde del Clima por 82 millones de dólares. En ese marco, los 40 planes de MBGI coordinados por el INTA concentran una inversión cercana a los 4,4 millones de dólares destinada tanto a la formulación de los planes como a su implementación a escala predial en establecimientos productivos.

El enfoque de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) propone desarrollar sistemas donde la producción ganadera y el aprovechamiento del bosque nativo conviven de manera planificada, favoreciendo la sustentabilidad económica y ambiental. Entre sus beneficios se destacan la mejora de la fijación de carbono, la conservación de la biodiversidad, una mayor resiliencia frente a eventos de sequía y la compatibilidad con los requisitos ambientales exigidos por mercados internacionales para la exportación de productos forestales y ganaderos.

El coordinador del Programa Forestal Nacional del INTA, Pablo Peri, señaló que esta tarea representa una oportunidad para trasladar al territorio más de dos décadas de investigación desarrollada por el organismo. Explicó que “el INTA viene generando conocimientos y soluciones tecnológicas con un enfoque sistémico para abordar agroecosistemas complejos y destacó que la implementación de estos planes permitirá aplicar ese conocimiento directamente en los establecimientos de los productores”.

Por su parte, Hernán Hernández —coordinador del Proyecto I068 sobre integración de sistemas forestales y ganaderos— indicó que “el INTA participa de la Mesa Nacional de MBGI y de distintos comités técnicos provinciales que acompañan la implementación de esta estrategia”. Además, remarcó que la Ley de Bosques demanda herramientas e información para promover un manejo sustentable que contribuya a revertir los procesos de degradación y pérdida de bosque nativo.

Hernández destacó que los productores accederán a un Plan de Manejo MBGI acompañado por inversiones destinadas al aprovechamiento forestal, el manejo ganadero, la producción de forraje, infraestructura y sistemas de monitoreo. A su vez, consideró que la experiencia permitirá generar información sobre el desempeño económico, productivo y ambiental de estos sistemas en distintos tipos de bosques del país.

Los planes se desarrollan en establecimientos ubicados en Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Corrientes. Además, el INTA integra el equipo técnico que acompaña otros cuatro sitios MBGI en la provincia de San Luis.

La asistencia técnica comprende todas las etapas necesarias para la elaboración de los planes, desde el relevamiento de información socioeconómica y ambiental hasta la elaboración de cartografía, inventarios forestales, ajustes de carga ganadera, diseño de infraestructura, análisis de riesgos, planes de gestión ambiental y sistemas de seguimiento y monitoreo. De esta manera, el organismo fortalece las capacidades para planificar el uso integrado de los recursos forestales y ganaderos a escala predial.

Desde la FAO, Agustina Soto Castello —coordinadora del componente MBGI— destacó que el proyecto contempla una línea de financiamiento específica para productores ganaderos destinada a la formulación e implementación de estos planes. Según indicó, “esta herramienta permitirá acompañar inversiones estratégicas y fortalecer al sector productivo, al tiempo que contribuirá a reducir la degradación de los bosques nativos y promover una ganadería libre de deforestación”.