Caá Cué realiza su remate en San Luis del Palmar

Nuevamente Caá Cupé realizará su remate en su propio local feria de San Luis del Palmar, donde pondrá a venta una selección de toros y vientres de las razas Braford, Brangus y Brahman, nacidos y criados en esos mismos campos, en el Noroeste de la provincia de Corrientes.



“Vamos a poner en venta toros y vientres de las tres razas con las que trabajamos, este año con la novedad de poner en venta algunos toros y vaquillas Brangus y Braford 5/8 y 3/4 , donde lo que buscamos es darle mayor sangre Brahman a los animales, según los requerimientos de los clientes”, comentó Raúl Romero Feris (h), responsable de cabaña Caá Cupé.



Según adelantó Romero Feris, el remate tendrá un segmento elite, tanto en toros como en vientres, y también habrá machos y hembras para rodeos comerciales, con la calidad que caracteriza el trabajo de la cabaña. “Nos preparamos para recibir a nuestros clientes, y si bien el remate se va a transmitir por streaming, nos gusta que la gente venga al remate personalmente”, señaló.