Nueva Valencia vendió sus reproductores en Formosa

Luego de su remate en Riachuelo a fines de julio, Nueva Valencia realizó el pasado miércoles su tradicional remate en Formosa, en este caso en la Sociedad Rural de la capital de esa provincia. Para este remate, la cabaña puso una oferta con un poco más de reproductores Brangus que Braford, además de su habitual oferta de Brahman, que nuevamente tuvo una gran demanda.



“A pesar del mal tiempo, las tribunas estuvieron llenas y el remate fue ágil; muchas manos en cada lote que salió a la pista, así que estamos contentos porque el productor sigue confiando en nuestra genética, porque, evidentemente, les sirve”, señaló Conrado Cimino, responsable de cabaña Nueva Valencia.



De esta manera, la cabaña tuvo su segundo remate del año con gran éxito, en un 2026 donde también obtuvieron muy buenos resultados en las pistas, sobre todo en la raza Brahman.



