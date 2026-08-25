Gran remate de El Estribo y Rincón del Oratorio en Riachuelo

Con una excelente selección de reproductores de las razas Braford y Brangus, las cabañas El Estribo y Rincón del Oratorio realizaron el viernes pasado su remate anual en la Sociedad Rural de Corrientes. Una subasta muy ágil con la colocación de la totalidad de los toros y vientres ofertados, y una gran cantidad de destinos para los animales que buscarán mejorar la genética de los campos de los compradores.



Con el martillo a cargo de la firma Colombo y Magliano y un plazo excepcional de 12 cuotas para el pago de la hacienda, las cabañas de la familia Goitia realizaron su ya tradicional remate nocturno en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes.



Un importante número de productores acompañó el evento, atraídos por la calidad y adaptación de los toros y vientres Braford y Brangus que ofrecieron las cabañas, con todos animales desarrollados en Corrientes. Cabe señalar en este sentido que los Brangus de Rincón del Oratorio son nacidos y criados en Santa Rosa, mientras que los Braford de El Estribo hacen lo propio en la zona de San Miguel.



El remate fue muy ágil, con una “cabeza” con animales superiores que fueron muy disputados por cabañas de toda la región, pero donde además hubo reproductores para rodeos comerciales y vientres preñados para poblar campos. Una oferta variada y para cada tipo de necesidad.



“Fue un gran remate, muy ágil en todo momento y con muchos compradores que nos acompañaron”, comentó Tomás Romero Peart, uno de los responsables de las cabañas. En este sentido, destacó la cantidad de campos de destino para los reproductores, en un remate que terminó con 69 compradores distintos con campos en Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires y hasta La Pampa.



Por su parte, Juan Pedro Colombo, martillero y presidente de la firma Colombo y Magliano, destacó que “fue un muy buen remate, con muy buenos reproductores y la gente sabe reconocer el trabajo que vienen realizando las cabañas; con importantes premios en las principales exposiciones del país y animales que al productor le sirven, por eso creo que vuelven todos los años a buscar un toro o un vientre a este remate”.



Cabe señalar en este sentido, que durante este año la cabaña Rincón del Oratorio se había alzado con el premio Gran Campeón Ternero en la Exposición Nacional Brangus de Corrientes, y Tercer Mejor Macho en la Exposición Nacional de Ganadería de Palermo, también en la raza Brangus.



Según adelantó Tomás Romero Peart, la cabaña participará en el mes de septiembre de la Expobra 2026 en Santiago del Estero, y con ese evento cerrarán el calendario de exposiciones de este año, donde ya están pensando en exposiciones y remates para 2027.