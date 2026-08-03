Una herramienta para mejorar la planificación ganadera

La herramienta cobra especial relevancia frente a escenarios de exceso hídrico, ya que incorpora información sobre la disponibilidad efectiva de áreas de pastoreo bajo condiciones normales, de lluvias extraordinarias y de escasas precipitaciones, facilitando la toma de decisiones antes de que ocurran los eventos críticos.



Basado en más de una década de investigaciones sobre recursos naturales y análisis geoespacial, el sistema integra información catastral, imágenes y datos territoriales para determinar la superficie efectivamente disponible para el pastoreo. De esta manera, los productores pueden conocer con mayor precisión cuántas hectáreas son realmente aprovechables y ajustar el manejo de sus rodeos.



“Desde el INTA buscamos hacer un aporte a la eficiencia de la producción ganadera. La herramienta permite referir la producción a una unidad de área calculada y poner esa información al alcance de todos los productores. Con solo conocer el registro catastral es posible consultar la superficie útil del campo y calcular la carga ganadera real”, explicó Ruth Perucca, especialista del INTA Corrientes, quien aseguró que esta tecnología busca reducir las brechas de acceso a la información en una provincia donde la ganadería ocupa un lugar estratégico y más de la mitad del territorio está conformado por pastizales naturales.



“Mientras los establecimientos de mayor escala suelen disponer de herramientas para estimar la superficie efectiva de sus campos, muchos pequeños y medianos productores no cuentan con información precisa sobre la extensión ocupada por humedales, espejos de agua o áreas boscosas que no son cien por ciento aprovechables para el pastoreo”, indicó Kurtz.



La plataforma permite descontar automáticamente esas superficies y calcular el área realmente disponible para la producción. Además, al ingresar el número de registro catastral, el sistema informa la superficie de pastoreo considerando tres escenarios hídricos —normal, de exceso y de escasas precipitaciones—, una característica especialmente valiosa en un contexto de creciente variabilidad climática.



Con esa información, el usuario puede incorporar la cantidad de animales y obtener el cálculo de la carga ganadera expresada en equivalente vaca (EV) por hectárea, un indicador clave para planificar el manejo del rodeo y evitar tanto el sobrepastoreo como la subutilización de los recursos forrajeros.