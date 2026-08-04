Nueva Valencia vendió sus reproductores en Riachuelo

La cabaña Nueva Valencia realizó el pasado miércoles su 48° remate anual de reproductores en sus propias instalaciones, en Riachuelo, donde recibió a criadores de distintos puntos del país. Una oferta destacada y una venta muy ágil para este tradicional remate, que tuvo a Colombo y Magliano SA como casa consignataria.



La estancia Nueva Valencia fue sede de un nuevo remate de su cabaña, recibiendo a cientos de productores en su local feria propio, en la localidad de Riachuelo y a orillas del río Paraná. Allí presentó su oferta de toros y vaquillonas de este año, con alta carga genética y la rusticidad que le dan los campos de Corrientes donde son criados estos animales.



El remate tuvo a Colombo y Magliano como casa martillera, con buenas condiciones comerciales: 90 días libres y la posibilidad de hasta 180 días con una tasa preferencial. Además, el remate tuvo flete gratis y no tuvo gastos para el comprador.



La venta comenzó con la bienvenida por parte de Conrado Cimino, administrador de la cabaña, quien agradeció a los presentes y resaltó el trabajo que vienen realizando y la oferta que puso a la venta en este remate. Además, aprovechó para entregar un reconocimiento al capataz de Estancia Nueva Valencia, Jorge Gauto, quien llegó a la jubilación trabajando para la empresa.



Luego comenzó la venta, con mucha agilidad. El primer toro en salir a pista fue “Sargento”, un Braford hijo de “Midas” que venía de ganar varios premios en la Exposición Rural de Formosa y en la Nacional Braford, y que generó gran interés. Finalmente, se lo llevó una cabaña de Paraguay en $44 millones, marcando el precio máximo del remate.



El desarrollo del remate continuó con mucha agilidad, alternando los toros en las distintas razas que presentó Nueva Valencia. Salieron a pista Braford, Brangus negros y colorados y Brahman, y en todas las razas hubo una demanda sostenida.



Del mismo modo con las hembras de la cabaña, donde se vendieron vaquillonas y terneras elite, también lotes de vientres preñados y una categoría que siempre ofrece la cabaña: terneras de reposición, siempre en las tres razas.



Un segmento destacado del remate fueron los caballos Criollos, donde Nueva Valencia puso en venta padrillos y yeguas mansas de andar, también con buenos precios, donde el plazo fue de 10 cuotas para el pago de los equinos.



“Un muy buen remate, la verdad que estamos contentos. Hoy tuvimos una demanda buena por nuestros animales, la gente reconoce el biotipo que ofrecemos y también, algo que siempre nos resaltan, es que nuestros toros les duran mucho tiempo en el campo, y eso es un plus que tienen nuestros reproductores”, comentó Conrado Cimino luego del remate.



Por su parte, Juan Pedro Colombo, martillero y presidente de Colombo y Magliano SA, comentó que “fue un remate muy ágil, con muchas manos para cada animal que salía a la pista; Nueva Valencia es una cabaña que trabaja muy bien hace mucho tiempo y son muchos años de selección genética; eso la gente lo reconoce por eso quiere llevarse un toro o un vientre de este remate”.



Finalizado el remate de Riachuelo, cabaña Nueva Valencia prepara ahora su remate de Formosa, otro evento tradicional para la empresa. El evento tendrá lugar el 19 de agosto en la Sociedad Rural de Formosa, también con el martillo a cargo de la firma Colombo y Magliano, y con una oferta de similares características a las ofrecidas el miércoles en Riachuelo.