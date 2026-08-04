Los Orígenes, rusticidad y calidad en la pista de El Sombrero

Con una excelente selección de toros y vientres Braford, Brangus y Brahman, la cabaña Los Orígenes de Agrodec SA realizó el pasado martes su remate anual de reproductores. En sus instalaciones propias, en la localidad de El Sombrero, la cabaña recibió el reconocimiento de criadores de toda la región, en un remate ágil y con muy buenos promedios.



Los Orígenes realizó su Remate Anual 2026 el pasado martes en su predio ferial, instalado en el campo de la firma, en El Sombrero, donde recibió a criadores y cabañeros de distintas partes de país. Se pusieron a venta 100 toros e igual cantidad de vientres, en un remate que tuvo a la firma UMC – Haciendas Villaguay como casa consignataria.



Cabe señalar, en este aspecto, que el plazo del remate fue de 6 cuotas para el pago del valor hacienda, y con la participación en el sistema de pre-ofertas el productor podía acceder a 3 cuotas más. Además, hubo flete gratis y descuento por pago contado.



Tribunas llenas y la mejor genética de la cabaña dentro de la oferta, donde cada lote de toros y vientres que salió a la pista fue detallado por el asesor genetista de la cabaña, Carlos Ojea Rullán. El martillo fue rotando en las manos de Nicolás Canessa, Juan Leandro Urioste, Bautista Bastanchuri y Agustín Barbieri, martilleros de UMC-Haciendas Villaguay, para un remate que fue muy ágil y con buenos promedios.



Por la pista pasaron toros y vientres Braford, Brangus y Brahman de las más reconocidas líneas de sangre que viene trabajando la cabaña, donde hubo segmentos con animales destinados a programas genéticos o cabañas, y además reproductores para rodeos comerciales o sistemas de cría tradicionales dentro de la región.



La colocación de los animales fue muy ágil, con compradores de Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Córdoba y hasta campos del NOA.



“Estamos muy contentos, vino mucha gente y también vinieron muchos compradores, por lo que cada animal que salía a la pista había muchas manos y mucho interés por lo perder la oferta”, comentó Fabio Clebañer, titular de Agrodec SA. El productor y empresario consideró que “la agilidad del remate demuestra el interés por nuestra genética, y eso nos reconforta mucho”.



Por su parte, Bautista Bastanchuri, uno de los martilleros de la jornada, comentó que “fue un muy lindo remate, con muy buenos precios en todas las categorías; la verdad que una hacienda espectacular y trabajar con la gente de Los Orígenes es un lujo para nosotros; así que todo se dio para que el remate sea un éxito”, comentó el consignatario.



El remate finalizó con algunos productos del haras de Los Orígenes, de las razas Cuarto de Milla y un montado Criollo, que también se vendieron con muy buenos precios, con un plazo especial de 10 cuotas para el pago.